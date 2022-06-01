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Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 05 Июня прямая трансляция

Стадион: Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада), вместимость: 21000
05 Июня 2022 года в 02:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк, которое состоится 05 Июня 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Би-Си Плэйс (Ванкувер, Канада). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ванкувер Уайткэпс
      Ванкувер
      Реал Солт-Лейк
      Солт-Лейк-Сити
      Главные тренеры
      ИталияВанни Сартини
      СШАПабло Мастроени
      История личных встреч
      30.08.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс4 : 1Реал Солт-Лейк
      08.07.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс0 : 4Реал Солт-Лейк
      19.06.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк3 : 1Ванкувер Уайткэпс
      11.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс2 : 1Реал Солт-Лейк
      20.09.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк1 : 2Ванкувер Уайткэпс
      06.10.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс0 : 1Реал Солт-Лейк
      10.03.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк1 : 0Ванкувер Уайткэпс
      28.04.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс2 : 0Реал Солт-Лейк
      08.04.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Реал Солт-Лейк2 : 1Ванкувер Уайткэпс
      10.09.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс3 : 2Реал Солт-Лейк
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес14 29
      2 Нью-Йорк Сити13 26
      3 Даллас14 25
      4 Реал Солт-Лейк14 25
      5 Филадельфия Юнион14 25
      6 Остин14 24
      7 Клёб де Фут Монреаль14 23
      8 Лос-Анджелес Гэлакси14 23
      9 Нью-Йорк Ред Буллз14 23
      10 Нэшвилл14 22
      11 Орландо Сити14 21
      12 Цинциннати14 19
      13 Хьюстон Динамо14 18
      14 Миннесота Юнайтед14 18
      15 Колорадо Рэпидз14 18
      16 Интер Майами14 18
      17 Сиэтл Саундерс12 16
      18 Шарлотт14 16
      19 Коламбус Крю13 16
      20 Атланта Юнайтед13 16
      21 Нью-Инглэнд Революшн13 16
      22 Торонто14 15
      23 Портленд Тимберс15 15
      24 Ди-Си Юнайтед13 14
      25 Ванкувер Уайткэпс13 14
      26 Сан-Хосе Эртквейкс14 14
      27 Спортинг Канзас-Сити15 13
      28 Чикаго Файр14 11

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