Патронато - Велес Сарсфилд 05 Июня прямая трансляция
05 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Патронато - Велес Сарсфилд, которое состоится 05 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Патронато
Парана
Велес Сарсфилд
Буэнос-Айрес
Главные тренеры
|Факундо Сава
|Хулио Нестор Ваккари (и.о.)
История личных встреч
|04.12.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 24
|0 : 0
|01.05.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 12
|1 : 0
|06.12.2020
|Аргентина - Примера
|Группа 6. Тур 6
|0 : 0
|17.11.2020
|Аргентина - Примера
|Группа 6. Тур 3
|1 : 0
|10.12.2019
|Аргентина - Примера
|Тур 16
|0 : 1
|11.12.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 15
|3 : 3
|10.02.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 15
|0 : 2
|05.12.2016
|Аргентина - Примера
|Тур 12
|0 : 0
|22.05.2016
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 16
|0 : 0
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|2
|Барракас Сентраль
|1
|1
|3
|Сентраль Кордова
|1
|1
|4
|Колон
|1
|1
|5
|Индепендьенте
|1
|1
|6
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|7
|Альдосиви
|0
|0
|8
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|9
|Арсенал Саранди
|0
|0
|10
|Банфилд
|0
|0
|11
|Бока Хуниорс
|0
|0
|12
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|13
|Эстудиантес
|0
|0
|14
|Химнасия и Эсгрима
|0
|0
|15
|Годой-Крус
|0
|0
|16
|Уракан
|0
|0
|17
|Ланус
|0
|0
|18
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|19
|Патронато
|0
|0
|20
|Платенсе
|0
|0
|21
|Расинг А
|0
|0
|22
|Ривер Плейт
|0
|0
|23
|Росарио Сентраль
|0
|0
|24
|Атлетико Сармьенто
|0
|0
|25
|Тальерес
|0
|0
|26
|Тигре
|0
|0
|27
|Унион
|0
|0
|28
|Велес Сарсфилд
|0
|0