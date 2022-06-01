23:29 ()
Онлайн трансляции
Суббота 04 июня
Воскресенье 05 июня
Свернуть список

Патронато - Велес Сарсфилд 05 Июня прямая трансляция

05 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 1-й тур
Патронато
Велес Сарсфилд

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Патронато - Велес Сарсфилд, которое состоится 05 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Патронато
      Парана
      Велес Сарсфилд
      Буэнос-Айрес
      Главные тренеры
      АргентинаФакундо Сава
      АргентинаХулио Нестор Ваккари (и.о.)
      История личных встреч
      04.12.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 24 Велес Сарсфилд0 : 0Патронато
      01.05.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 12 Велес Сарсфилд1 : 0Патронато
      06.12.2020 Аргентина - Примера Группа 6. Тур 6 Патронато0 : 0Велес Сарсфилд
      17.11.2020 Аргентина - Примера Группа 6. Тур 3 Велес Сарсфилд1 : 0Патронато
      10.12.2019 Аргентина - Примера Тур 16 Патронато0 : 1Велес Сарсфилд
      11.12.2018 Аргентина - Примера Тур 15 Патронато3 : 3Велес Сарсфилд
      10.02.2018 Аргентина - Примера Тур 15 Велес Сарсфилд0 : 2Патронато
      05.12.2016 Аргентина - Примера Тур 12 Патронато0 : 0Велес Сарсфилд
      22.05.2016 Аргентина - Примера Примера. Тур 16 Велес Сарсфилд0 : 0Патронато
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Атлетико Тукуман1 1
      2 Барракас Сентраль1 1
      3 Сентраль Кордова1 1
      4 Колон1 1
      5 Индепендьенте1 1
      6 Сан-Лоренсо1 1
      7 Альдосиви0 0
      8 Аргентинос Хуниорс0 0
      9 Арсенал Саранди0 0
      10 Банфилд0 0
      11 Бока Хуниорс0 0
      12 Дефенса и Хустисия0 0
      13 Эстудиантес0 0
      14 Химнасия и Эсгрима0 0
      15 Годой-Крус0 0
      16 Уракан0 0
      17 Ланус0 0
      18 Ньюэллс Олд Бойз0 0
      19 Патронато0 0
      20 Платенсе0 0
      21 Расинг А0 0
      22 Ривер Плейт0 0
      23 Росарио Сентраль0 0
      24 Атлетико Сармьенто0 0
      25 Тальерес0 0
      26 Тигре0 0
      27 Унион0 0
      28 Велес Сарсфилд0 0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close