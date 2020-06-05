Аваи - Сан-Паулу 05 Июня прямая трансляция
Стадион: Рессакада (Флорианополис, Бразилия), вместимость: 17537
05 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 9-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аваи - Сан-Паулу, которое состоится 05 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Рессакада (Флорианополис, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аваи
Флорианополис
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Главные тренеры
|Эдуардо Баррока
|Рожерио Муке Сени
История личных встреч
|20.10.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 27
|1 : 0
|09.06.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 8
|0 : 0
|20.08.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 21
|1 : 1
|23.05.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 2
|2 : 0
|20.09.2015
|Бразилия - Серия А
|Тур 27
|2 : 1
|21.06.2015
|Бразилия - Серия А
|Тур 8
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|8
|4
|3
|1
|13-5
|15
|62,5
|2
|Атлетико Минейро
|8
|4
|3
|1
|13-8
|15
|62,5
|3
|Коринтианс
|8
|4
|3
|1
|12-8
|15
|62,5
|4
|Коритиба
|8
|4
|1
|3
|12-10
|13
|54,2
|5
|Сан-Паулу
|8
|3
|4
|1
|14-10
|13
|54,2
|6
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|4
|0
|4
|6-9
|12
|50,0
|7
|Ботафого
|8
|3
|3
|2
|11-9
|12
|50,0
|8
|Фламенго
|8
|3
|3
|2
|9-7
|12
|50,0
|9
|Сантос
|8
|3
|2
|3
|10-6
|11
|45,8
|10
|Америка Минейро
|8
|3
|2
|3
|9-9
|11
|45,8
|11
|Флуминенсе
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|45,8
|12
|Интернасьонал
|8
|2
|5
|1
|8-8
|11
|45,8
|13
|Аваи
|8
|3
|1
|4
|9-12
|10
|41,7
|14
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|10-8
|10
|41,7
|15
|Сеара
|8
|2
|3
|3
|9-11
|9
|37,5
|16
|Гояс
|8
|2
|3
|3
|8-11
|9
|37,5
| 17
Зона вылета
|Куяба
|8
|2
|2
|4
|6-10
|8
|33,3
| 18
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|8
|1
|4
|3
|6-11
|7
|29,2
| 19
Зона вылета
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|8-14
|7
|29,2
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|8
|0
|2
|6
|4-11
|2
|8,3