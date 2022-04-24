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Атлетико Гояниенсе - Коринтианс 05 Июня прямая трансляция

Стадион: Серра Доурада (Гояния, Бразилия), вместимость: 54084
05 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 9-й тур
Атлетико Гояниенсе
Коринтианс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Гояниенсе - Коринтианс, которое состоится 05 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Серра Доурада (Гояния, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико Гояниенсе
      Гояния
      Коринтианс
      Сан-Паулу
      Главные тренеры
      БразилияУмберто Луренсо Лузер Филхо
      ПортугалияВитор Перейра
      История личных встреч
      13.09.2021 Бразилия - Серия А Тур 20 Атлетико Гояниенсе1 : 1Коринтианс
      31.05.2021 Бразилия - Серия А Тур 1 Коринтианс0 : 1Атлетико Гояниенсе
      08.11.2020 Бразилия - Серия А Тур 20 Атлетико Гояниенсе1 : 1Коринтианс
      01.10.2020 Бразилия - Серия А Тур 1 Коринтианс0 : 0Атлетико Гояниенсе
      27.08.2017 Бразилия - Серия А Тур 22 Коринтианс0 : 1Атлетико Гояниенсе
      28.05.2017 Бразилия - Серия А Тур 3 Атлетико Гояниенсе0 : 1Коринтианс
      04.11.2012 Бразилия - Серия А Тур 34 Атлетико Гояниенсе0 : 2Коринтианс
      09.08.2012 Бразилия - Серия А Тур 15 Коринтианс1 : 1Атлетико Гояниенсе
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас843113-51562,5
      2 Атлетико Минейро843113-81562,5
      3 Коринтианс843112-81562,5
      4 Коритиба841312-101354,2
      5 Сан-Паулу834114-101354,2
      6 Атлетико Паранаэнсе84046-91250,0
      7 Ботафого833211-91250,0
      8 Фламенго83329-71250,0
      9 Сантос832310-61145,8
      10 Америка Минейро83239-91145,8
      11 Флуминенсе83238-81145,8
      12 Интернасьонал82518-81145,8
      13 Аваи83149-121041,7
      14 Ред Булл Брагантино824210-81041,7
      15 Сеара82339-11937,5
      16 Гояс82338-11937,5
      17
      Зона вылета
      		Куяба82246-10833,3
      18
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе81436-11729,2
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде81438-14729,2
      20
      Зона вылета
      		Форталеза80264-1128,3

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