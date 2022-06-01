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Фламенго - Форталеза 05 Июня прямая трансляция

Стадион: Маракана - Марио Филью (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 74738
05 Июня 2022 года в 22:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 9-й тур
Фламенго
Форталеза

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фламенго - Форталеза, которое состоится 05 Июня 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Маракана - Марио Филью (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фламенго
      Рио-де-Жанейро
      Форталеза
      Форталеза
      Главные тренеры
      Португалия Паулу Соуза
      Аргентина Хуан Пабло Войвода
      История личных встреч
      10.10.2021 Бразилия - Серия А Тур 25 Форталеза0 : 3Фламенго
      24.06.2021 Бразилия - Серия А Тур 6 Фламенго2 : 1Форталеза
      27.12.2020 Бразилия - Серия А Тур 27 Форталеза0 : 0Фламенго
      05.09.2020 Бразилия - Серия А Тур 8 Фламенго2 : 1Форталеза
      17.10.2019 Бразилия - Серия А Тур 26 Форталеза1 : 2Фламенго
      01.06.2019 Бразилия - Серия А Тур 7 Фламенго2 : 0Форталеза
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас843113-51562,5
      2 Атлетико Минейро843113-81562,5
      3 Коринтианс843112-81562,5
      4 Коритиба841312-101354,2
      5 Сан-Паулу834114-101354,2
      6 Атлетико Паранаэнсе84046-91250,0
      7 Ботафого833211-91250,0
      8 Фламенго83329-71250,0
      9 Сантос832310-61145,8
      10 Америка Минейро83239-91145,8
      11 Флуминенсе83238-81145,8
      12 Интернасьонал82518-81145,8
      13 Аваи83149-121041,7
      14 Ред Булл Брагантино824210-81041,7
      15 Сеара82339-11937,5
      16 Гояс82338-11937,5
      17
      Зона вылета
      		Куяба82246-10833,3
      18
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе81436-11729,2
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде81438-14729,2
      20
      Зона вылета
      		Форталеза80264-1128,3

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