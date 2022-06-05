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Эйбар - Жирона 05 Июня прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250
05 Июня 2022 года в 19:30 (+03:00). Испания - Сегунда, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
Эйбар
Жирона

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эйбар - Жирона, которое состоится 05 Июня 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Сегунда, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эйбар
      Эйбар
      Жирона
      Жирона
      Главные тренеры
      Испания Гаиска Гаритано
      Испания Анхель Мичел
      История личных встреч
      02.06.2022 Испания - Сегунда Плей-офф - 1/2 финала Жирона0 : 1Эйбар
      19.02.2022 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 28 Жирона0 : 1Эйбар
      29.11.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 18 Эйбар4 : 2Жирона
      03.02.2019 Испания - Примера Тур 22 Эйбар3 : 0Жирона
      06.10.2018 Испания - Примера Тур 8 Жирона2 : 3Эйбар
      05.05.2018 Испания - Примера Тур 36 Жирона1 : 4Эйбар
      21.12.2017 Испания - Примера Тур 17 Эйбар4 : 1Жирона
      Турнирная таблица
      Плей-офф - 1/2 финала
      Команда12
      Тенерифе
      Лас-Пальмас
      		1 : 0 04.06
      Команда12
      Жирона
      Эйбар
      		0 : 1 05.06
      Плей-офф - Финал
      Команда12
      		11.06
      Команда12
      		19.06

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