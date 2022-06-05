Эйбар - Жирона 05 Июня прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250
05 Июня 2022 года в 19:30 (+03:00). Испания - Сегунда, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эйбар - Жирона, которое состоится 05 Июня 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Сегунда, Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эйбар
Эйбар
Жирона
Жирона
Главные тренеры
|Гаиска Гаритано
|Анхель Мичел
История личных встреч
|02.06.2022
|Испания - Сегунда
|Плей-офф - 1/2 финала
|0 : 1
|19.02.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 28
|0 : 1
|29.11.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 18
|4 : 2
|03.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 22
|3 : 0
|06.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 3
|05.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 4
|21.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 17
|4 : 1
Турнирная таблица
Плей-офф - 1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Тенерифе
Лас-Пальмас
|1 : 0
|04.06
|Команда
|1
|2
| Жирона
Эйбар
|0 : 1
|05.06
Плей-офф - Финал
|Команда
|1
|2
|11.06
|Команда
|1
|2
|19.06