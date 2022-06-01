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Исландия - Албания 06 Июня прямая трансляция

Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
06 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 2. 2-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Исландия
Албания

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия - Албания, которое состоится 06 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 2. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Исландия
      Албания
      Главные тренеры
      Исландия Арнар Видарссон
      Италия Эдоардо Рейя
      История личных встреч
      10.09.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа H. Тур 6 Албания4 : 2Исландия
      08.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа H. Тур 3 Исландия1 : 0Албания
      10.09.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа E. Тур 8 Исландия2 : 1Албания
      12.10.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа E. Тур 3 Албания1 : 2Исландия
      Турнирная таблица
      Лига A. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Австрия1 3
      2 Дания1 3
      3 Франция1 0
      4
      Зона вылета
      		Хорватия1 0
      Лига A. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Чехия1 3
      2 Португалия1 1
      3 Испания1 1
      4
      Зона вылета
      		Швейцария1 0
      Лига A. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Венгрия1 3
      2 Германия1 1
      3 Италия1 1
      4
      Зона вылета
      		Англия1 0
      Лига A. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Нидерланды1 3
      2 Польша1 3
      3 Уэльс1 0
      4
      Зона вылета
      		Бельгия1 0
      Лига B. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Армения1 3
      2 Украина0 0
      3 Шотландия0 0
      4
      Зона вылета
      		Ирландия1 0
      Лига B. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Исландия1 1
      2 Израиль1 1
      3 Албания0 0
      4
      Зона вылета
      		Россия0 0
      Лига B. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Черногория1 3
      2 Босния и Герцеговина1 1
      3 Финляндия1 1
      4
      Зона вылета
      		Румыния1 0
      Лига B. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Швеция1 3
      2 Норвегия1 3
      3 Сербия1 0
      4
      Зона вылета
      		Словения1 0
      Лига C. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Турция1 3
      2 Люксембург1 3
      3 Литва1 0
      4
      Зона вылета
      		Фарерские острова1 0
      Лига C. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Косово1 3
      2 Греция1 3
      3 Северная Ирландия2 1
      4
      Зона вылета
      		Кипр2 1
      Лига C. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Казахстан1 3
      2 Словакия1 3
      3 Беларусь1 0
      4
      Зона вылета
      		Азербайджан1 0
      Лига C. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Северная Македония2 4
      2 Грузия1 3
      3 Болгария1 1
      4
      Зона вылета
      		Гибралтар2 0
      Лига D. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Латвия1 3
      2 Молдавия1 3
      3 Лихтенштейн1 0
      4 Андорра1 0
      Лига D. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Мальта1 3
      2 Эстония1 3
      3 Сан-Марино2 0

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