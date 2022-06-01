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Андорра - Молдавия 06 Июня прямая трансляция

Стадион: Насьонал (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
06 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 1. 2-й тур
Главный судья: Леонс Лионель Чуди (Швейцария);
Андорра
Молдавия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Молдавия, которое состоится 06 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 1. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Насьонал (Андорра-ла-Велья, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Андорра
Молдавия
Главные тренеры
Андорра Кольдо Альварес
Молдавия Сергей Викторович Клещенко
История личных встреч
11.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа H. Тур 7 Андорра1 : 0Молдавия
08.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа H. Тур 3 Молдавия1 : 0Андорра
28.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Андорра0 : 1Молдавия
05.03.2014 Товарищеские матчи (сборные) Март 2014 Андорра0 : 3Молдавия
14.08.2013 Товарищеские матчи (сборные) Август 2013 Молдавия1 : 1Андорра
09.02.2011 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2011 Молдавия2 : 1Андорра

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