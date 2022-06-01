Андорра - Молдавия 06 Июня прямая трансляция
Стадион: Насьонал (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
06 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 1. 2-й тур
Главный судья: Леонс Лионель Чуди (Швейцария);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Молдавия, которое состоится 06 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 1. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Насьонал (Андорра-ла-Велья, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Андорра
Молдавия
Главные тренеры
|Кольдо Альварес
|Сергей Викторович Клещенко
История личных встреч
|11.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа H. Тур 7
|1 : 0
|08.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа H. Тур 3
|1 : 0
|28.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|0 : 1
|05.03.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2014
|0 : 3
|14.08.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2013
|1 : 1
|09.02.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2011
|2 : 1