США - Уругвай 06 Июня прямая трансляция
Стадион: Чилдренс Мёрси Парк (Канзас-Сити, США), вместимость: 18467
06 Июня 2022 года в 00:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Главный судья: Адонаи Эскобедо Гонсалес (Мексика);
2-й тайм
0 : 0
0'
45'
90'
- 82'Федерико Вальверде
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Уругвай, которое состоится 06 Июня 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Чилдренс Мёрси Парк (Канзас-Сити, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Уругвай
|25
|вр
|Шон Джонсон
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|15
|зщ
|Аарон Лонг
46'
|3
|зщ
|Уокер Циммерман
|2
|зщ
|Деандре Йедлин
62'
|6
|пз
|Юнус Муса
85'
|4
|пз
|Тайлер Адамс
|8
|пз
|Уэстон Маккенни
46'
|10
|пз
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Хесус Феррейра
61'
|21
|нп
|Тимоти Уэа
46'
|12
|зщ
|Эрик Палмер-Браун
46'
|7
|пз
|Пол Арриола
46'
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
46'
|19
|нп
|Хаджи Райт
61'
|5
|зщ
|Энтони Робинсон
62'
|14
|пз
|Лукас де ла Торре
85'
|1
|вр
|Фернандо Муслера
|2
|зщ
|Хосе Хименес
35'
|3
|зщ
|Диего Годин
46'
|22
|зщ
|Мартин Касерес
|17
|зщ
|Матиас Винья
|4
|зщ
|Гильермо Варела
68'
|10
|пз
|Фернандо Горриаран
67'
|20
|пз
|Мауро Арамбарри
60'
|6
|пз
|Мануэль Угарте
61'
|11
|нп
|Дарвин Нуньес
|18
|нп
|Макси Гомес
61'
|19
|зщ
|Себастьян Коатес
35'
|16
|зщ
|Матиас Оливера
46'
|5
|пз
|Матиас Весино Фалеро
60'
|15
|пз
|Федерико Вальверде
61'
|21
|нп
|Эдинсон Кавани
61'
|9
|нп
|Диего Росси
67'
|8
|нп
|Факундо Пельистри
68'
Запасные
|18
|вр
|Итан Хорват
|22
|зщ
|Реджи Кэннон
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|23
|пз
|Келлин Акоста
|17
|пз
|Малик Тилльман
|13
|нп
|Джордан Моррис
|12
|вр
|Серхио Рочет
|23
|вр
|Себастьян Соса
|13
|зщ
|Дамиан Суарес
|7
|пз
|Николас де ла Крус
|14
|пз
|Лукас Торрейра
Главные тренеры
|Грегг Берхалтер
|Диего Мартин Алонсо
История личных встреч
|11.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1