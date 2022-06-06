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США - Уругвай 06 Июня прямая трансляция

Стадион: Чилдренс Мёрси Парк (Канзас-Сити, США), вместимость: 18467
06 Июня 2022 года в 00:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Главный судья: Адонаи Эскобедо Гонсалес (Мексика);
США
2-й тайм
0 : 0
Уругвай

    0'
    45'
    90'
    • 82'
      Федерико Вальверде
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Уругвай, которое состоится 06 Июня 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Чилдренс Мёрси Парк (Канзас-Сити, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    США
    Уругвай
    25СШАврШон Джонсон
    29СШАзщДжозеф Скалли
    15СШАзщАарон Лонг
    46'
    3СШАзщУокер Циммерман
    2СШАзщДеандре Йедлин
    62'
    6СШАпзЮнус Муса
    85'
    4СШАпзТайлер Адамс
    8СШАпзУэстон Маккенни
    46'
    10СШАпзКристиан Пулишич
    9СШАнпХесус Феррейра
    61'
    21СШАнпТимоти Уэа
    46'
    12СШАзщЭрик Палмер-Браун
    46'
    7СШАпзПол Арриола
    46'
    11СШАпзБренден Ааронсон
    46'
    19СШАнпХаджи Райт
    61'
    5СШАзщЭнтони Робинсон
    62'
    14СШАпзЛукас де ла Торре
    85'
    1УругвайврФернандо Муслера
    2УругвайзщХосе Хименес
    35'
    3УругвайзщДиего Годин
    46'
    22УругвайзщМартин Касерес
    17УругвайзщМатиас Винья
    4УругвайзщГильермо Варела
    68'
    10УругвайпзФернандо Горриаран
    67'
    20УругвайпзМауро Арамбарри
    60'
    6УругвайпзМануэль Угарте
    61'
    11УругвайнпДарвин Нуньес
    18УругвайнпМакси Гомес
    61'
    19УругвайзщСебастьян Коатес
    35'
    16УругвайзщМатиас Оливера
    46'
    5УругвайпзМатиас Весино Фалеро
    60'
    15УругвайпзФедерико Вальверде
    61'
    21УругвайнпЭдинсон Кавани
    61'
    9УругвайнпДиего Росси
    67'
    8УругвайнпФакундо Пельистри
    68'
    Запасные
    18СШАврИтан Хорват
    22СШАзщРеджи Кэннон
    20СШАзщКэмерон Картер-Викерс
    23СШАпзКеллин Акоста
    17СШАпзМалик Тилльман
    13СШАнпДжордан Моррис
    12УругвайврСерхио Рочет
    23УругвайврСебастьян Соса
    13УругвайзщДамиан Суарес
    7УругвайпзНиколас де ла Крус
    14УругвайпзЛукас Торрейра
    Главные тренеры
    СШАГрегг Берхалтер
    УругвайДиего Мартин Алонсо
    История личных встреч
    11.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США1 : 1Уругвай

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