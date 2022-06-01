Мексика - Эквадор 06 Июня прямая трансляция
Стадион: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США), вместимость: 63500
06 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
2-й тайм
0 : 0
- 28'Андрес Гуардадо
- 47'Эрнесто Вега
- 66'Хесус Гальярдо
0'
45'
90'
- 34'Карлос Груэсо
- 41'Хосе Сифуэнтес
- 60'Мойсес Кайседо
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Эквадор, которое состоится 06 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мексика
Эквадор
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|15
|зщ
|Эктор Морено
|2
|зщ
|Нестор Араухо
|6
|зщ
|Хорхе Санчес
|23
|пз
|Хесус Гальярдо
|18
|пз
|Андрес Гуардадо
|16
|пз
|Эктор Эррера
|30
|пз
|Фернандо Бельтран
59'
|10
|нп
|Эрнесто Вега
59'
|9
|нп
|Рауль Хименес
|17
|нп
|Хесус Корона
28'
|22
|нп
|Уриэль Антуна
28'
|27
|пз
|Луис Чавес
59'
|31
|пз
|Орбелин Пинеда
59'
|22
|вр
|Алешандер Домингес
|7
|зщ
|Первис Эступиньян
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|4
|зщ
|Роберт Арболеда
|14
|зщ
|Хавьер Арреага
|23
|пз
|Мойсес Кайседо
|5
|пз
|Хосе Сифуэнтес
68'
|10
|пз
|Ромарио Ибарра
78'
|19
|пз
|Гонсало Плата
|8
|нп
|Карлос Груэсо
|11
|нп
|Майкл Эстрада
68'
|20
|пз
|Себастьян Мендес
68'
|17
|нп
|Хорди Кайседо
68'
|16
|пз
|Джереми Сармиенто
78'
Запасные
|12
|вр
|Родольфо Кота
|1
|вр
|Альфредо Талавера
|3
|зщ
|Сесар Монтес
|5
|зщ
|Хоан Васкес
|19
|пз
|Эрик Агирре
|8
|пз
|Себастьян Кордова
|11
|пз
|Диего Лайнес
|7
|пз
|Луис Ромо
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|1
|вр
|Херман Галиндес
|12
|вр
|Веллингтон Рамирес
|6
|зщ
|Байрон Кастильо
|18
|зщ
|Диего Паласиос
|2
|зщ
|Феликс Торрес
|21
|пз
|Алан Франко
|15
|пз
|Анхель Мена
|9
|нп
|Леонардо Кампана
|13
|нп
|Эннер Валенсия
Главные тренеры
|Херардо Мартино
|Густаво Альфаро
История личных встреч
|28.10.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 3
|10.06.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 2
|20.06.2015
|Кубок Америки
|Группа A
|1 : 2
|29.03.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|31.05.2014
|Контрольные матчи ЧМ-2014
|Контрольные матчи
|3 : 1
|29.05.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2011
|1 : 1