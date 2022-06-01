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Мексика - Эквадор 06 Июня прямая трансляция

Стадион: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США), вместимость: 63500
06 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Мексика
2-й тайм
0 : 0
Эквадор

  • 28'
    Андрес Гуардадо
  • 47'
    Эрнесто Вега
  • 66'
    Хесус Гальярдо
0'
45'
90'
  • 34'
    Карлос Груэсо
  • 41'
    Хосе Сифуэнтес
  • 60'
    Мойсес Кайседо
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Эквадор, которое состоится 06 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Солджер Филд (Чикаго, Иллинойс, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мексика
Эквадор
13МексикаврГильермо Очоа
15МексиказщЭктор Морено
2МексиказщНестор Араухо
6МексиказщХорхе Санчес
23МексикапзХесус Гальярдо
18МексикапзАндрес Гуардадо
16МексикапзЭктор Эррера
30МексикапзФернандо Бельтран
59'
10МексиканпЭрнесто Вега
59'
9МексиканпРауль Хименес
17МексиканпХесус Корона
28'
22МексиканпУриэль Антуна
28'
27МексикапзЛуис Чавес
59'
31МексикапзОрбелин Пинеда
59'
22ЭквадорврАлешандер Домингес
7ЭквадорзщПервис Эступиньян
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
4ЭквадорзщРоберт Арболеда
14ЭквадорзщХавьер Арреага
23ЭквадорпзМойсес Кайседо
5ЭквадорпзХосе Сифуэнтес
68'
10ЭквадорпзРомарио Ибарра
78'
19ЭквадорпзГонсало Плата
8ЭквадорнпКарлос Груэсо
11ЭквадорнпМайкл Эстрада
68'
20ЭквадорпзСебастьян Мендес
68'
17ЭквадорнпХорди Кайседо
68'
16ЭквадорпзДжереми Сармиенто
78'
Запасные
12МексикаврРодольфо Кота
1МексикаврАльфредо Талавера
3МексиказщСесар Монтес
5МексиказщХоан Васкес
19МексикапзЭрик Агирре
8МексикапзСебастьян Кордова
11МексикапзДиего Лайнес
7МексикапзЛуис Ромо
29МексиканпСантьяго Хименес
1ЭквадорврХерман Галиндес
12ЭквадорврВеллингтон Рамирес
6ЭквадорзщБайрон Кастильо
18ЭквадорзщДиего Паласиос
2ЭквадорзщФеликс Торрес
21ЭквадорпзАлан Франко
15ЭквадорпзАнхель Мена
9ЭквадорнпЛеонардо Кампана
13ЭквадорнпЭннер Валенсия
Главные тренеры
АргентинаХерардо Мартино
АргентинаГуставо Альфаро
История личных встреч
28.10.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Мексика2 : 3Эквадор
10.06.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Мексика3 : 2Эквадор
20.06.2015 Кубок Америки Группа A Мексика1 : 2Эквадор
29.03.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Мексика1 : 0Эквадор
31.05.2014 Контрольные матчи ЧМ-2014 Контрольные матчи Мексика3 : 1Эквадор
29.05.2011 Товарищеские матчи (сборные) Май 2011 Мексика1 : 1Эквадор

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