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Япония - Бразилия 06 Июня прямая трансляция

Стадион: Японский Национальный (Токио, Япония), вместимость: 68089
06 Июня 2022 года в 13:20 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Япония
Бразилия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония - Бразилия, которое состоится 06 Июня 2022 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Японский Национальный (Токио, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Япония
      Бразилия
      История личных встреч
      10.11.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Япония1 : 3Бразилия
      14.10.2014 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2014 Япония0 : 4Бразилия
      15.06.2013 Кубок конфедераций Группа A. Тур 1 Бразилия3 : 0Япония
      16.10.2012 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2012 Япония0 : 4Бразилия
      22.06.2006 ЧМ-2006 - финальный раунд Группа F. Тур 3 Япония1 : 4Бразилия

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