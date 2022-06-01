Япония - Бразилия 06 Июня прямая трансляция
Стадион: Японский Национальный (Токио, Япония), вместимость: 68089
06 Июня 2022 года в 13:20 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония - Бразилия, которое состоится 06 Июня 2022 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Японский Национальный (Токио, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Япония
Бразилия
История личных встреч
|10.11.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 3
|14.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|0 : 4
|15.06.2013
|Кубок конфедераций
|Группа A. Тур 1
|3 : 0
|16.10.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2012
|0 : 4
|22.06.2006
|ЧМ-2006 - финальный раунд
|Группа F. Тур 3
|1 : 4