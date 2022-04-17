Голден Стэйт Уорриорз - Бостон Селтикс прямая трансляция 06.06.2022
Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
06 Июня 2022 года в 03:00 (+03:00). НБА - плей-офф, Финал. 2-й матч
Главный судья: Тони Бразерс (Смитфилд, Виргиния, США);
Окончен
107 : 88
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Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Бостон Селтикс, которое состоится 06 Июня 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Финал. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс
Бостон
|Очки
|0
|фор
|Жонатан Куминга
0
|0
|защ
|Гэри Пэйтон II
7
|1
|защ
|Дэмион Ли
0
|2
|защ
|Крис Кьоцца
0
|3
|защ
|Джордан Пул
17
|4
|защ
|Моузес Муди
2
|5
|цен
|Кевон Луни
12
|8
|лёг
|Неманья Бьелица
6
|9
|лёг
|Андре Игуодала
0
|11
|защ
|Клэй Томпсон
11
|12
|защ
|Куинндари Уэзерспун
0
|22
|фор
|Эндрю Уиггинс
11
|23
|фор
|Дрэймонд Грин
9
|30
|защ
|Стефен Карри
29
|32
|лёг
|Отто Портер
3
|33
|цен
|Джеймс Уайзмен
0
|95
|фор
|Хуан Тоскано-Андерсон
0
|Очки
|0
|фор
|Джейсон Тейтум
28
|4
|фор
|Джувэн Морган
0
|7
|защ
|Джейлен Браун
17
|8
|фор
|Малик Фиттс
3
|9
|защ
|Деррик Уайт
12
|11
|защ
|Пэйтон Притчард
4
|12
|лёг
|Грант Уильямс
6
|13
|защ
|Николас Стаускас
3
|26
|фор
|Аарон Несмит
4
|27
|цен
|Даниэль Тайс
0
|30
|лёг
|Сэм Хозер
3
|36
|защ
|Маркус Смарт
2
|37
|Matt Ryan
0
|40
|цен
|Люк Корнет
2
|42
|фор
|Эл Хорфорд
2
|44
|цен
|Роберт Уильямс
2
|97
|защ
|Бродрик Томас
0
Главные тренеры
|Стив Керр
|Име Удока
История личных встреч
|03.06.2022
|НБА - плей-офф
|Финал
|108 : 120
|17.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|88 : 110
|18.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 111
|18.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 114
|03.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 111
|31.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 104
|16.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 105
|06.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 128
|27.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 115
|28.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 105
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFE2
| Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс131 : 111
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс112 : 97
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс101 : 104 ОТ
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс110 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс88 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс97 : 132
Филадельфия Сиксерс
4
2
669
619
QFE1
| Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 91
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 105
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс111 : 110
Майами Хит
Атланта Хоукс86 : 110
Майами Хит
Майами Хит97 : 94
Атланта Хоукс
4
1
547
487
QFE4
| Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс115 : 114
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс114 : 107
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс103 : 109
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс112 : 116
Бостон Селтикс
4
0
454
436
QFE3
| Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс93 : 86
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс110 : 114
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз81 : 111
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз95 : 119
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс116 : 100
Чикаго Буллз
4
1
549
476
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFW2
| Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс93 : 99
Юта Джаз
Даллас Маверикс110 : 104
Юта Джаз
Юта Джаз118 : 126
Даллас Маверикс
Юта Джаз100 : 99
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс102 : 77
Юта Джаз
Юта Джаз96 : 98
Даллас Маверикс
4
2
628
594
QFW4
| Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз117 : 130
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз95 : 104
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз111 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз106 : 114
Мемфис Гриззлиз
4
2
688
655
QFW3
| Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз123 : 107
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз126 : 106
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс113 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс126 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз102 : 98
Денвер Наггетс
4
1
590
550
QFW1
| Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз110 : 99
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс111 : 114
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс118 : 103
Финикс Санз
Финикс Санз112 : 97
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс109 : 115
Финикс Санз
4
2
668
659
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
SFE2
| Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс89 : 101
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс109 : 86
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс103 : 101
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс108 : 116
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс107 : 110
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс95 : 108
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс109 : 81
Милуоки Бакс
4
3
739
684
SFE1
| Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит106 : 92
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит119 : 103
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс99 : 79
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс116 : 108
Майами Хит
Майами Хит120 : 85
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс90 : 99
Майами Хит
4
2
631
585
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
SFW2
| Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз116 : 117
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз106 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз142 : 112
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз101 : 98
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз134 : 95
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз110 : 96
Мемфис Гриззлиз
2
4
662
666
SFW1
| Финикс Санз
Даллас Маверикс
Финикс Санз121 : 114
Даллас Маверикс
Финикс Санз129 : 109
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс103 : 94
Финикс Санз
Даллас Маверикс111 : 101
Финикс Санз
Финикс Санз110 : 80
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс113 : 86
Финикс Санз
Финикс Санз90 : 123
Даллас Маверикс
3
4
731
753
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
FE
| Майами Хит
Бостон Селтикс
Майами Хит118 : 107
Бостон Селтикс
Майами Хит102 : 127
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс103 : 109
Майами Хит
Бостон Селтикс102 : 82
Майами Хит
Майами Хит80 : 93
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс103 : 111
Майами Хит
Майами Хит96 : 100
Бостон Селтикс
3
4
698
735
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
FW
| Голден Стэйт Уорриорз
Даллас Маверикс
Голден Стэйт Уорриорз112 : 87
Даллас Маверикс
Голден Стэйт Уорриорз126 : 117
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс100 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Даллас Маверикс119 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз120 : 110
Даллас Маверикс
4
1
576
533
Финал
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
F
| Голден Стэйт Уорриорз
Бостон Селтикс
Голден Стэйт Уорриорз108 : 120
Бостон Селтикс
Голден Стэйт Уорриорз06.06
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс09.06
Голден Стэйт Уорриорз
Бостон Селтикс11.06
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз14.06
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс17.06
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз20.06
Бостон Селтикс
0
1
108
120