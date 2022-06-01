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Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 06 Июня прямая трансляция

Стадион: Альберто Армандо (Буэнос-Айрес, Аргентина), вместимость: 49000
06 Июня 2022 года в 01:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 1-й тур
Главный судья: Фернандо Эспиноса (Аргентина) 0' 45' 90' CHAMP('matchHighlights');
Бока Хуниорс
Арсенал Саранди

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бока Хуниорс - Арсенал Саранди, которое состоится 06 Июня 2022 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бока Хуниорс
      Буэнос-Айрес
      Арсенал Саранди
      Саранди
      Главные тренеры
      АргентинаСебастьян Батталья
      АргентинаЛеонардо Маделон
      История личных встреч
      03.04.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 8 Бока Хуниорс2 : 2Арсенал Саранди
      04.12.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 24 Арсенал Саранди1 : 1Бока Хуниорс
      13.12.2020 Аргентина - Примера Плей-офф чемпионов - Группа A. Тур 1 Бока Хуниорс1 : 1Арсенал Саранди
      03.11.2019 Аргентина - Примера Тур 12 Бока Хуниорс5 : 1Арсенал Саранди
      04.12.2017 Аргентина - Примера Тур 11 Бока Хуниорс2 : 0Арсенал Саранди
      01.05.2017 Аргентина - Примера Тур 22 Бока Хуниорс3 : 0Арсенал Саранди
      17.08.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 20 Арсенал Саранди1 : 2Бока Хуниорс
      30.03.2012 Кубок Либертадорес Группа 4. Тур 4 Бока Хуниорс2 : 0Арсенал Саранди
      15.03.2012 Кубок Либертадорес Группа 4. Тур 3 Арсенал Саранди1 : 2Бока Хуниорс
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А1 3
      2 Ньюэллс Олд Бойз1 3
      3 Платенсе1 3
      4 Атлетико Тукуман1 1
      5 Барракас Сентраль1 1
      6 Сентраль Кордова1 1
      7 Колон1 1
      8 Эстудиантес1 1
      9 Химнасия и Эсгрима1 1
      10 Индепендьенте1 1
      11 Патронато1 1
      12 Сан-Лоренсо1 1
      13 Велес Сарсфилд1 1
      14 Альдосиви0 0
      15 Аргентинос Хуниорс0 0
      16 Арсенал Саранди0 0
      17 Бока Хуниорс0 0
      18 Дефенса и Хустисия0 0
      19 Ланус0 0
      20 Ривер Плейт0 0
      21 Росарио Сентраль0 0
      22 Атлетико Сармьенто0 0
      23 Тальерес0 0
      24 Тигре0 0
      25 Унион0 0
      26 Банфилд1 0
      27 Годой-Крус1 0
      28 Уракан1 0

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