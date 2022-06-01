Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 06 Июня прямая трансляция
Стадион: Альберто Армандо (Буэнос-Айрес, Аргентина), вместимость: 49000
06 Июня 2022 года в 01:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 1-й тур
Главный судья: Фернандо Эспиноса (Аргентина) 0' 45' 90' CHAMP('matchHighlights');
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бока Хуниорс - Арсенал Саранди, которое состоится 06 Июня 2022 года в 01:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес
Арсенал Саранди
Саранди
Главные тренеры
|Себастьян Батталья
|Леонардо Маделон
История личных встреч
|03.04.2022
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 8
|2 : 2
|04.12.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 24
|1 : 1
|13.12.2020
|Аргентина - Примера
|Плей-офф чемпионов - Группа A. Тур 1
|1 : 1
|03.11.2019
|Аргентина - Примера
|Тур 12
|5 : 1
|04.12.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 11
|2 : 0
|01.05.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 22
|3 : 0
|17.08.2015
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 20
|1 : 2
|30.03.2012
|Кубок Либертадорес
|Группа 4. Тур 4
|2 : 0
|15.03.2012
|Кубок Либертадорес
|Группа 4. Тур 3
|1 : 2
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|1
|3
|2
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|3
|3
|Платенсе
|1
|3
|4
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|5
|Барракас Сентраль
|1
|1
|6
|Сентраль Кордова
|1
|1
|7
|Колон
|1
|1
|8
|Эстудиантес
|1
|1
|9
|Химнасия и Эсгрима
|1
|1
|10
|Индепендьенте
|1
|1
|11
|Патронато
|1
|1
|12
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|13
|Велес Сарсфилд
|1
|1
|14
|Альдосиви
|0
|0
|15
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|16
|Арсенал Саранди
|0
|0
|17
|Бока Хуниорс
|0
|0
|18
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|19
|Ланус
|0
|0
|20
|Ривер Плейт
|0
|0
|21
|Росарио Сентраль
|0
|0
|22
|Атлетико Сармьенто
|0
|0
|23
|Тальерес
|0
|0
|24
|Тигре
|0
|0
|25
|Унион
|0
|0
|26
|Банфилд
|1
|0
|27
|Годой-Крус
|1
|0
|28
|Уракан
|1
|0