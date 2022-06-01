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Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 06 Июня прямая трансляция

Стадион: Норберто Томахельо (Флоренсио Варела, Аргентина), вместимость: 20000
06 Июня 2022 года в 03:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 1-й тур
Главный судья: Факундо Тельо Фигероа (Баия-Бланка, Аргентина) 0' 45' 90' CHAMP('matchHighlights');
Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт, которое состоится 06 Июня 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Дефенса и Хустисия
      Флоренсио Варела
      Ривер Плейт
      Буэнос-Айрес
      Главные тренеры
      АргентинаСебастьян Беккасесе
      АргентинаМарсело Гальярдо
      История личных встреч
      03.04.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 8 Дефенса и Хустисия1 : 2Ривер Плейт
      06.12.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 24 Ривер Плейт2 : 3Дефенса и Хустисия
      01.03.2020 Аргентина - Примера Тур 22 Ривер Плейт1 : 1Дефенса и Хустисия
      20.01.2019 Аргентина - Примера Тур 8 Ривер Плейт0 : 1Дефенса и Хустисия
      01.04.2018 Аргентина - Примера Тур 21 Дефенса и Хустисия1 : 3Ривер Плейт
      26.09.2016 Аргентина - Примера Тур 4 Дефенса и Хустисия3 : 3Ривер Плейт
      15.10.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 19 Дефенса и Хустисия1 : 0Ривер Плейт
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А1 3
      2 Бока Хуниорс1 3
      3 Ньюэллс Олд Бойз1 3
      4 Платенсе1 3
      5 Атлетико Тукуман1 1
      6 Барракас Сентраль1 1
      7 Сентраль Кордова1 1
      8 Колон1 1
      9 Эстудиантес1 1
      10 Химнасия и Эсгрима1 1
      11 Индепендьенте1 1
      12 Патронато1 1
      13 Сан-Лоренсо1 1
      14 Велес Сарсфилд1 1
      15 Альдосиви0 0
      16 Аргентинос Хуниорс0 0
      17 Дефенса и Хустисия0 0
      18 Ланус0 0
      19 Ривер Плейт0 0
      20 Росарио Сентраль0 0
      21 Атлетико Сармьенто0 0
      22 Тальерес0 0
      23 Тигре0 0
      24 Унион0 0
      25 Арсенал Саранди1 0
      26 Банфилд1 0
      27 Годой-Крус1 0
      28 Уракан1 0

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