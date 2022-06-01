Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 06 Июня прямая трансляция
Стадион: Норберто Томахельо (Флоренсио Варела, Аргентина), вместимость: 20000
06 Июня 2022 года в 03:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 1-й тур
Главный судья: Факундо Тельо Фигероа (Баия-Бланка, Аргентина) 0' 45' 90' CHAMP('matchHighlights');
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт, которое состоится 06 Июня 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дефенса и Хустисия
Флоренсио Варела
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес
Главные тренеры
|Себастьян Беккасесе
|Марсело Гальярдо
История личных встреч
|03.04.2022
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 8
|1 : 2
|06.12.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 24
|2 : 3
|01.03.2020
|Аргентина - Примера
|Тур 22
|1 : 1
|20.01.2019
|Аргентина - Примера
|Тур 8
|0 : 1
|01.04.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 21
|1 : 3
|26.09.2016
|Аргентина - Примера
|Тур 4
|3 : 3
|15.10.2015
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 19
|1 : 0
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|1
|3
|2
|Бока Хуниорс
|1
|3
|3
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|3
|4
|Платенсе
|1
|3
|5
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|6
|Барракас Сентраль
|1
|1
|7
|Сентраль Кордова
|1
|1
|8
|Колон
|1
|1
|9
|Эстудиантес
|1
|1
|10
|Химнасия и Эсгрима
|1
|1
|11
|Индепендьенте
|1
|1
|12
|Патронато
|1
|1
|13
|Сан-Лоренсо
|1
|1
|14
|Велес Сарсфилд
|1
|1
|15
|Альдосиви
|0
|0
|16
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|17
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|18
|Ланус
|0
|0
|19
|Ривер Плейт
|0
|0
|20
|Росарио Сентраль
|0
|0
|21
|Атлетико Сармьенто
|0
|0
|22
|Тальерес
|0
|0
|23
|Тигре
|0
|0
|24
|Унион
|0
|0
|25
|Арсенал Саранди
|1
|0
|26
|Банфилд
|1
|0
|27
|Годой-Крус
|1
|0
|28
|Уракан
|1
|0