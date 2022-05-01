Ред Булл Брагантино - Интернасьонал 06 Июня прямая трансляция
Стадион: Наби Аби Чедид (Браганса, Бразилия), вместимость: 17724
06 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Вагнер Магальес (Бразилия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Брагантино - Интернасьонал, которое состоится 06 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Наби Аби Чедид (Браганса, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ред Булл Брагантино
Браганса
Интернасьонал
Порту-Алегри
Главные тренеры
|Маурисио Барбиери
|Мано Менезес
История личных встреч
|10.12.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 38
|1 : 0
|22.10.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 19
|1 : 1
|01.02.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 33
|2 : 1
|09.10.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 14
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Коринтианс
|9
|5
|3
|1
|13-8
|18
|66,7
|2
|Палмейрас
|9
|4
|4
|1
|13-5
|16
|59,3
|3
|Атлетико Минейро
|9
|4
|4
|1
|13-8
|16
|59,3
|4
|Коритиба
|9
|4
|2
|3
|13-11
|14
|51,9
|5
|Америка Минейро
|9
|4
|2
|3
|11-10
|14
|51,9
|6
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|15-11
|14
|51,9
|7
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|8-11
|13
|48,1
|8
|Сантос
|9
|3
|3
|3
|12-8
|12
|44,4
|9
|Ботафого
|8
|3
|3
|2
|11-9
|12
|50,0
|10
|Фламенго
|9
|3
|3
|3
|10-9
|12
|44,4
|11
|Флуминенсе
|9
|3
|2
|4
|8-9
|11
|40,7
|12
|Аваи
|9
|3
|2
|4
|10-13
|11
|40,7
|13
|Интернасьонал
|8
|2
|5
|1
|8-8
|11
|45,8
|14
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|10-8
|10
|41,7
|15
|Сеара
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|37,0
|16
|Жувентуде
|9
|2
|4
|3
|9-14
|10
|37,0
| 17
Зона вылета
|Гояс
|8
|2
|3
|3
|8-11
|9
|37,5
| 18
Зона вылета
|Куяба
|9
|2
|2
|5
|7-12
|8
|29,6
| 19
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|9
|1
|4
|4
|6-12
|7
|25,9
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|9
|1
|2
|6
|6-12
|5
|18,5