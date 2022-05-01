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Ред Булл Брагантино - Интернасьонал 06 Июня прямая трансляция

Стадион: Наби Аби Чедид (Браганса, Бразилия), вместимость: 17724
06 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 9-й тур
Главный судья: Вагнер Магальес (Бразилия);
Ред Булл Брагантино
Интернасьонал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ред Булл Брагантино - Интернасьонал, которое состоится 06 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Наби Аби Чедид (Браганса, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ред Булл Брагантино
      Браганса
      Интернасьонал
      Порту-Алегри
      Главные тренеры
      БразилияМаурисио Барбиери
      БразилияМано Менезес
      История личных встреч
      10.12.2021 Бразилия - Серия А Тур 38 Ред Булл Брагантино1 : 0Интернасьонал
      22.10.2021 Бразилия - Серия А Тур 19 Интернасьонал1 : 1Ред Булл Брагантино
      01.02.2021 Бразилия - Серия А Тур 33 Интернасьонал2 : 1Ред Булл Брагантино
      09.10.2020 Бразилия - Серия А Тур 14 Ред Булл Брагантино0 : 2Интернасьонал
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Коринтианс953113-81866,7
      2 Палмейрас944113-51659,3
      3 Атлетико Минейро944113-81659,3
      4 Коритиба942313-111451,9
      5 Америка Минейро942311-101451,9
      6 Сан-Паулу935115-111451,9
      7 Атлетико Паранаэнсе94148-111348,1
      8 Сантос933312-81244,4
      9 Ботафого833211-91250,0
      10 Фламенго933310-91244,4
      11 Флуминенсе93248-91140,7
      12 Аваи932410-131140,7
      13 Интернасьонал82518-81145,8
      14 Ред Булл Брагантино824210-81041,7
      15 Сеара924310-121037,0
      16 Жувентуде92439-141037,0
      17
      Зона вылета
      		Гояс82338-11937,5
      18
      Зона вылета
      		Куяба92257-12829,6
      19
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе91446-12725,9
      20
      Зона вылета
      		Форталеза91266-12518,5

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