Германия - Англия 07 Июня прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
07 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига A. Группа 3. 2-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Англия, которое состоится 07 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига A. Группа 3. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Англия
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Гарет Саутгейт
История личных встреч
|29.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 0
|10.11.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|22.03.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|26.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 3
|20.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|0 : 1
|27.06.2010
|ЧМ-2010 - финальный раунд
|1/8 финала
|4 : 1
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Австрия
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Франция
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|1
|0
Лига A. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Португалия
|2
|4
|2
|Чехия
|2
|4
|3
|Испания
|2
|2
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|2
|0
Лига A. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Венгрия
|1
|3
|2
|Германия
|1
|1
|3
|Италия
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Англия
|1
|0
Лига A. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Нидерланды
|1
|3
|2
|Польша
|1
|3
|3
|Уэльс
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Бельгия
|1
|0
Лига B. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Армения
|1
|3
|2
|Украина
|0
|0
|3
|Шотландия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Ирландия
|1
|0
Лига B. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Исландия
|1
|1
|2
|Израиль
|1
|1
|3
|Албания
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Россия
|0
|0
Лига B. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Черногория
|1
|3
|2
|Босния и Герцеговина
|1
|1
|3
|Финляндия
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Румыния
|1
|0
Лига B. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Норвегия
|2
|6
|2
|Сербия
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Словения
|2
|0
Лига C. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Турция
|1
|3
|2
|Люксембург
|1
|3
|3
|Литва
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Фарерские острова
|1
|0
Лига C. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Греция
|2
|6
|2
|Косово
|2
|3
|3
|Северная Ирландия
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Кипр
|2
|1
Лига C. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Казахстан
|1
|3
|2
|Словакия
|1
|3
|3
|Беларусь
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|1
|0
Лига C. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Грузия
|2
|6
|2
|Северная Македония
|2
|4
|3
|Болгария
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Гибралтар
|2
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Латвия
|1
|3
|2
|Молдавия
|1
|3
|3
|Лихтенштейн
|1
|0
|4
|Андорра
|1
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Мальта
|1
|3
|2
|Эстония
|1
|3
|3
|Сан-Марино
|2
|0