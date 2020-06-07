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Италия - Венгрия 07 Июня прямая трансляция

Стадион: Ороджель - Дино Мануцци (Чезена, Италия), вместимость: 23860
07 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига A. Группа 3. 2-й тур
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Италия
Венгрия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Венгрия, которое состоится 07 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига A. Группа 3. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ороджель - Дино Мануцци (Чезена, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Италия
      Венгрия
      Главные тренеры
      Италия Роберто Манчини
      Италия Марко Росси
      Турнирная таблица
      Лига A. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Австрия1 3
      2 Дания1 3
      3 Франция1 0
      4
      Зона вылета
      		Хорватия1 0
      Лига A. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Португалия2 4
      2 Чехия2 4
      3 Испания2 2
      4
      Зона вылета
      		Швейцария2 0
      Лига A. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Венгрия1 3
      2 Германия1 1
      3 Италия1 1
      4
      Зона вылета
      		Англия1 0
      Лига A. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Нидерланды1 3
      2 Польша1 3
      3 Уэльс1 0
      4
      Зона вылета
      		Бельгия1 0
      Лига B. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Армения1 3
      2 Украина0 0
      3 Шотландия0 0
      4
      Зона вылета
      		Ирландия1 0
      Лига B. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Исландия1 1
      2 Израиль1 1
      3 Албания0 0
      4
      Зона вылета
      		Россия0 0
      Лига B. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Черногория1 3
      2 Босния и Герцеговина1 1
      3 Финляндия1 1
      4
      Зона вылета
      		Румыния1 0
      Лига B. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Норвегия2 6
      2 Сербия2 3
      3 Швеция2 3
      4
      Зона вылета
      		Словения2 0
      Лига C. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Турция1 3
      2 Люксембург1 3
      3 Литва1 0
      4
      Зона вылета
      		Фарерские острова1 0
      Лига C. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Греция2 6
      2 Косово2 3
      3 Северная Ирландия2 1
      4
      Зона вылета
      		Кипр2 1
      Лига C. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Казахстан1 3
      2 Словакия1 3
      3 Беларусь1 0
      4
      Зона вылета
      		Азербайджан1 0
      Лига C. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Грузия2 6
      2 Северная Македония2 4
      3 Болгария2 1
      4
      Зона вылета
      		Гибралтар2 0
      Лига D. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Латвия1 3
      2 Молдавия1 3
      3 Лихтенштейн1 0
      4 Андорра1 0
      Лига D. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Мальта1 3
      2 Эстония1 3
      3 Сан-Марино2 0

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