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Бельгия - Польша 08 Июня прямая трансляция

Стадион: Руа Бодуэн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50122
08 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига A. Группа 4. 2-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Бельгия
Польша

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Польша, которое состоится 08 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига A. Группа 4. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Руа Бодуэн (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бельгия
      Польша
      Главные тренеры
      Испания Роберто Мартинес
      Польша Чеслав Михневич
      История личных встреч
      17.11.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. Тур 15 Польша2 : 0Бельгия
      15.11.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. Тур 5 Бельгия0 : 1Польша
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги наций: Бельгия — Польша. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Лига A. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Дания2 6
      2 Австрия2 3
      3 Франция2 1
      4
      Зона вылета
      		Хорватия2 1
      Лига A. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Португалия2 4
      2 Чехия2 4
      3 Испания2 2
      4
      Зона вылета
      		Швейцария2 0
      Лига A. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Венгрия1 3
      2 Германия1 1
      3 Италия1 1
      4
      Зона вылета
      		Англия1 0
      Лига A. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Нидерланды1 3
      2 Польша1 3
      3 Уэльс1 0
      4
      Зона вылета
      		Бельгия1 0
      Лига B. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Армения1 3
      2 Украина0 0
      3 Шотландия0 0
      4
      Зона вылета
      		Ирландия1 0
      Лига B. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Исландия2 2
      2 Израиль1 1
      3 Албания1 1
      4
      Зона вылета
      		Россия0 0
      Лига B. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Финляндия2 4
      2 Черногория2 3
      3 Босния и Герцеговина1 1
      4
      Зона вылета
      		Румыния1 0
      Лига B. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Норвегия2 6
      2 Сербия2 3
      3 Швеция2 3
      4
      Зона вылета
      		Словения2 0
      Лига C. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Турция1 3
      2 Люксембург1 3
      3 Литва1 0
      4
      Зона вылета
      		Фарерские острова1 0
      Лига C. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Греция2 6
      2 Косово2 3
      3 Северная Ирландия2 1
      4
      Зона вылета
      		Кипр2 1
      Лига C. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Казахстан2 6
      2 Словакия2 3
      3 Беларусь2 1
      4
      Зона вылета
      		Азербайджан2 1
      Лига C. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Грузия2 6
      2 Северная Македония2 4
      3 Болгария2 1
      4
      Зона вылета
      		Гибралтар2 0
      Лига D. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Латвия2 6
      2 Молдавия2 4
      3 Андорра2 1
      4 Лихтенштейн2 0
      Лига D. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Мальта1 3
      2 Эстония1 3
      3 Сан-Марино2 0

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