Греция - Кипр 09 Июня прямая трансляция
Стадион: Пантессалико (Волос, Греция), вместимость: 22700
09 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 2. 3-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Кипр, которое состоится 09 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 2. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Пантессалико (Волос, Греция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Греция
Кипр
Главные тренеры
|Густаво Пойет
|Никос Костеноглу
История личных встреч
|11.11.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|07.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа H. Тур 9
|1 : 2
|07.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа H. Тур 2
|2 : 0
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Дания
|2
|6
|2
|Австрия
|2
|3
|3
|Франция
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Хорватия
|2
|1
Лига A. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Португалия
|2
|4
|2
|Чехия
|2
|4
|3
|Испания
|2
|2
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|2
|0
Лига A. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Италия
|2
|4
|2
|Венгрия
|2
|3
|3
|Германия
|2
|2
| 4
Зона вылета
|Англия
|2
|1
Лига A. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Нидерланды
|1
|3
|2
|Польша
|1
|3
|3
|Уэльс
|1
|0
| 4
Зона вылета
|Бельгия
|1
|0
Лига B. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Армения
|1
|3
|2
|Украина
|0
|0
|3
|Шотландия
|0
|0
| 4
Зона вылета
|Ирландия
|1
|0
Лига B. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Исландия
|2
|2
|2
|Израиль
|1
|1
|3
|Албания
|1
|1
| 4
Зона вылета
|Россия
|0
|0
Лига B. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Босния и Герцеговина
|2
|4
|2
|Финляндия
|2
|4
|3
|Черногория
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Румыния
|2
|0
Лига B. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Норвегия
|2
|6
|2
|Сербия
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Словения
|2
|0
Лига C. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Турция
|2
|6
|2
|Люксембург
|2
|6
|3
|Фарерские острова
|2
|0
| 4
Зона вылета
|Литва
|2
|0
Лига C. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Греция
|2
|6
|2
|Косово
|2
|3
|3
|Северная Ирландия
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Кипр
|2
|1
Лига C. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Казахстан
|2
|6
|2
|Словакия
|2
|3
|3
|Беларусь
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|2
|1
Лига C. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Грузия
|2
|6
|2
|Северная Македония
|2
|4
|3
|Болгария
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Гибралтар
|2
|0
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Латвия
|2
|6
|2
|Молдавия
|2
|4
|3
|Андорра
|2
|1
|4
|Лихтенштейн
|2
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Мальта
|1
|3
|2
|Эстония
|1
|3
|3
|Сан-Марино
|2
|0