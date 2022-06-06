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Косово - Северная Ирландия 09 Июня прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Градски) (Приштина, Косово), вместимость: 16000
09 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 2. 3-й тур
Косово
Северная Ирландия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Северная Ирландия, которое состоится 09 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Группа 2. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Градски) (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Косово
      Северная Ирландия
      Главные тренеры
      Словения Примож Глиха
      Англия Иан Бараклаф
      Турнирная таблица
      Лига A. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Дания2 6
      2 Австрия2 3
      3 Франция2 1
      4
      Зона вылета
      		Хорватия2 1
      Лига A. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Португалия2 4
      2 Чехия2 4
      3 Испания2 2
      4
      Зона вылета
      		Швейцария2 0
      Лига A. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Италия2 4
      2 Венгрия2 3
      3 Германия2 2
      4
      Зона вылета
      		Англия2 1
      Лига A. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Нидерланды1 3
      2 Польша1 3
      3 Уэльс1 0
      4
      Зона вылета
      		Бельгия1 0
      Лига B. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Армения1 3
      2 Украина0 0
      3 Шотландия0 0
      4
      Зона вылета
      		Ирландия1 0
      Лига B. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Исландия2 2
      2 Израиль1 1
      3 Албания1 1
      4
      Зона вылета
      		Россия0 0
      Лига B. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Босния и Герцеговина2 4
      2 Финляндия2 4
      3 Черногория2 3
      4
      Зона вылета
      		Румыния2 0
      Лига B. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Норвегия2 6
      2 Сербия2 3
      3 Швеция2 3
      4
      Зона вылета
      		Словения2 0
      Лига C. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Турция2 6
      2 Люксембург2 6
      3 Фарерские острова2 0
      4
      Зона вылета
      		Литва2 0
      Лига C. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Греция2 6
      2 Косово2 3
      3 Северная Ирландия2 1
      4
      Зона вылета
      		Кипр2 1
      Лига C. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Казахстан2 6
      2 Словакия2 3
      3 Беларусь2 1
      4
      Зона вылета
      		Азербайджан2 1
      Лига C. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Грузия2 6
      2 Северная Македония2 4
      3 Болгария2 1
      4
      Зона вылета
      		Гибралтар2 0
      Лига D. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Латвия2 6
      2 Молдавия2 4
      3 Андорра2 1
      4 Лихтенштейн2 0
      Лига D. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Мальта1 3
      2 Эстония1 3
      3 Сан-Марино2 0

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