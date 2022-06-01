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Украина U21 - Франция U21 09 Июня прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
09 Июня 2022 года в 19:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2023 - квалификация, Группа 8
Украина U21
Франция U21

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U21 - Франция U21, которое состоится 09 Июня 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023 - квалификация, Группа 8, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Украина U21
      Франция U21
      Главные тренеры
      Украина Руслан Петрович Ротань
      Франция Сильвен Риполль
      История личных встреч
      08.10.2021 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 8 Франция U215 : 0Украина U21
      02.09.2016 U21 ЧЕ-2017 Группа 3 Украина U211 : 0Франция U21
      13.10.2015 U21 ЧЕ-2017 Группа 3 Франция U212 : 0Украина U21
      Турнирная таблица
      Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Хорватия U219 19
      2
      Плей-офф
      		Норвегия U218 18
      3 Финляндия U218 16
      4 Австрия U2110 16
      5 Азербайджан U218 7
      6 Эстония U219 0
      Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Германия U2110 27
      2
      Плей-офф
      		Израиль U2110 19
      3 Польша U2110 18
      4 Венгрия U2110 14
      5 Латвия U2110 7
      6 Сан-Марино U2110 1
      Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Испания U2110 27
      2
      Плей-офф
      		Россия U216 15
      3 Словакия U219 15
      4 Мальта U219 6
      5 Литва U218 6
      6 Северная Ирландия U218 6
      Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Португалия U219 25
      2
      Плей-офф
      		Греция U219 17
      3 Исландия U218 12
      4 Беларусь U219 12
      5 Кипр U219 11
      6 Лихтенштейн U2110 0
      Группа 5
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Нидерланды U219 23
      2
      Плей-офф
      		Швейцария U219 22
      3 Молдавия U219 11
      4 Болгария U219 9
      5 Уэльс U218 8
      6 Гибралтар U218 0
      Группа 6
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Италия U218 20
      2
      Плей-офф
      		Ирландия U219 19
      3 Швеция U219 17
      4 Босния и Герцеговина U2110 11
      5 Черногория U219 8
      6 Люксембург U219 1
      Группа 7
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Англия U218 22
      2
      Плей-офф
      		Чехия U219 19
      3 Косово U218 11
      4 Словения U218 10
      5 Албания U219 9
      6 Андорра U218 0
      Группа 8
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Франция U219 25
      2
      Плей-офф
      		Украина U218 19
      3 Сербия U2110 12
      4 Фарерские острова U2110 10
      5 Северная Македония U2110 9
      6 Армения U219 3
      Группа 9
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Бельгия U218 20
      2
      Плей-офф
      		Дания U216 13
      3 Турция U216 7
      4 Шотландия U217 6
      5 Казахстан U217 1

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