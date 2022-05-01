Сантос - Интернасьонал 09 Июня прямая трансляция
Стадион: Вила Белмиро - Урбано Калдейра (Сантус, Бразилия), вместимость: 16798
09 Июня 2022 года в 03:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 10-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сантос - Интернасьонал, которое состоится 09 Июня 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Вила Белмиро - Урбано Калдейра (Сантус, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сантос
Сантус
Интернасьонал
Порту-Алегри
Главные тренеры
|Фабиан Бустос
|Мано Менезес
История личных встреч
|29.11.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 36
|1 : 1
|23.08.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 17
|2 : 2
|14.11.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 21
|2 : 0
|14.08.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 2
|2 : 0
|13.10.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 25
|0 : 0
|26.05.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 6
|0 : 0
|23.10.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 30
|2 : 2
|11.06.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 11
|1 : 2
|09.09.2016
|Бразилия - Серия А
|Тур 23
|2 : 1
|30.05.2016
|Бразилия - Серия А
|Тур 4
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Коринтианс
|10
|5
|3
|2
|13-9
|18
|60,0
|2
|Палмейрас
|9
|4
|4
|1
|13-5
|16
|59,3
|3
|Атлетико Минейро
|9
|4
|4
|1
|13-8
|16
|59,3
|4
|Коритиба
|9
|4
|2
|3
|13-11
|14
|51,9
|5
|Америка Минейро
|9
|4
|2
|3
|11-10
|14
|51,9
|6
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|15-11
|14
|51,9
|7
|Интернасьонал
|9
|3
|5
|1
|10-8
|14
|51,9
|8
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|8-11
|13
|48,1
|9
|Сантос
|9
|3
|3
|3
|12-8
|12
|44,4
|10
|Ботафого
|9
|3
|3
|3
|12-11
|12
|44,4
|11
|Фламенго
|9
|3
|3
|3
|10-9
|12
|44,4
|12
|Гояс
|9
|3
|3
|3
|10-12
|12
|44,4
|13
|Флуминенсе
|9
|3
|2
|4
|8-9
|11
|40,7
|14
|Аваи
|9
|3
|2
|4
|10-13
|11
|40,7
|15
|Куяба
|10
|3
|2
|5
|8-12
|11
|36,7
|16
|Ред Булл Брагантино
|9
|2
|4
|3
|10-10
|10
|37,0
| 17
Зона вылета
|Сеара
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|37,0
| 18
Зона вылета
|Жувентуде
|9
|2
|4
|3
|9-14
|10
|37,0
| 19
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|9
|1
|4
|4
|6-12
|7
|25,9
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|9
|1
|2
|6
|6-12
|5
|18,5