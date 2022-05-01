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Атлетико Гояниенсе - Аваи 09 Июня прямая трансляция

Стадион: Серра Доурада (Гояния, Бразилия), вместимость: 54084
09 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). Бразилия - Серия А, 10-й тур
Атлетико Гояниенсе
Аваи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико Гояниенсе - Аваи, которое состоится 09 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Серра Доурада (Гояния, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико Гояниенсе
      Гояния
      Аваи
      Флорианополис
      Главные тренеры
      БразилияУмберто Луренсо Лузер Филхо
      БразилияЭдуардо Баррока
      История личных встреч
      01.10.2017 Бразилия - Серия А Тур 26 Аваи0 : 2Атлетико Гояниенсе
      15.06.2017 Бразилия - Серия А Тур 7 Атлетико Гояниенсе3 : 1Аваи
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Коринтианс1053213-91860,0
      2 Палмейрас944113-51659,3
      3 Атлетико Минейро944113-81659,3
      4 Коритиба942313-111451,9
      5 Америка Минейро942311-101451,9
      6 Сан-Паулу935115-111451,9
      7 Интернасьонал935110-81451,9
      8 Атлетико Паранаэнсе94148-111348,1
      9 Сантос933312-81244,4
      10 Ботафого933312-111244,4
      11 Фламенго933310-91244,4
      12 Гояс933310-121244,4
      13 Флуминенсе93248-91140,7
      14 Аваи932410-131140,7
      15 Куяба103258-121136,7
      16 Ред Булл Брагантино924310-101037,0
      17
      Зона вылета
      		Сеара924310-121037,0
      18
      Зона вылета
      		Жувентуде92439-141037,0
      19
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе91446-12725,9
      20
      Зона вылета
      		Форталеза91266-12518,5

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