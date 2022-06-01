Южная Корея - Парагвай 10 Июня прямая трансляция
Стадион: Сувон Ворлд Кап (Сувон, Южная Корея), вместимость: 43959
10 Июня 2022 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Южная Корея - Парагвай, которое состоится 10 Июня 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Сувон Ворлд Кап (Сувон, Южная Корея). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Южная Корея
Парагвай
Главные тренеры
|Паулу Бенту
История личных встреч
|10.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|2 : 0