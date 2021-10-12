Турция U21 - Казахстан U21 10 Июня прямая трансляция
10 Июня 2022 года в 20:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023 - квалификация, Группа 9
0'
45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция U21 - Казахстан U21, которое состоится 10 Июня 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023 - квалификация, Группа 9, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Турция U21
Казахстан U21
Главные тренеры
|Толунай Кафкас
|Кайрат Нурдаулетов
История личных встреч
|12.10.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 9
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Хорватия U21
|10
|22
| 2
Плей-офф
|Финляндия U21
|9
|19
|3
|Норвегия U21
|8
|18
|4
|Австрия U21
|10
|16
|5
|Азербайджан U21
|9
|7
|6
|Эстония U21
|10
|0
Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Германия U21
|10
|27
| 2
Плей-офф
|Израиль U21
|10
|19
|3
|Польша U21
|10
|18
|4
|Венгрия U21
|10
|14
|5
|Латвия U21
|10
|7
|6
|Сан-Марино U21
|10
|1
Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Испания U21
|10
|27
| 2
Плей-офф
|Россия U21
|6
|15
|3
|Словакия U21
|9
|15
|4
|Северная Ирландия U21
|9
|7
|5
|Литва U21
|9
|7
|6
|Мальта U21
|9
|6
Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Португалия U21
|9
|25
| 2
Плей-офф
|Греция U21
|9
|17
|3
|Исландия U21
|9
|15
|4
|Беларусь U21
|10
|12
|5
|Кипр U21
|9
|11
|6
|Лихтенштейн U21
|10
|0
Группа 5
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Швейцария U21
|10
|23
| 2
Плей-офф
|Нидерланды U21
|9
|23
|3
|Молдавия U21
|10
|12
|4
|Болгария U21
|9
|9
|5
|Уэльс U21
|8
|8
|6
|Гибралтар U21
|8
|0
Группа 6
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Италия U21
|8
|20
| 2
Плей-офф
|Ирландия U21
|9
|19
|3
|Швеция U21
|9
|17
|4
|Босния и Герцеговина U21
|10
|11
|5
|Черногория U21
|9
|8
|6
|Люксембург U21
|9
|1
Группа 7
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Англия U21
|8
|22
| 2
Плей-офф
|Чехия U21
|9
|19
|3
|Косово U21
|8
|11
|4
|Словения U21
|8
|10
|5
|Албания U21
|9
|9
|6
|Андорра U21
|8
|0
Группа 8
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Франция U21
|9
|25
| 2
Плей-офф
|Украина U21
|8
|19
|3
|Сербия U21
|10
|12
|4
|Фарерские острова U21
|10
|10
|5
|Северная Македония U21
|10
|9
|6
|Армения U21
|9
|3
Группа 9
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Бельгия U21
|8
|20
| 2
Плей-офф
|Дания U21
|6
|13
|3
|Турция U21
|6
|7
|4
|Шотландия U21
|7
|6
|5
|Казахстан U21
|7
|1