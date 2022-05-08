Палмейрас - Ботафого 10 Июня прямая трансляция
Стадион: Аллиянс Парке - Палестра Италия (Сан-Паулу, Бразилия), вместимость: 43603
10 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 10-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Ботафого, которое состоится 10 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Аллиянс Парке - Палестра Италия (Сан-Паулу, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
|Абел Феррейра
|Луиш Мануэль Рибейру Каштру
История личных встреч
|02.02.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 33
|1 : 1
|08.10.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 14
|2 : 1
|13.10.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 25
|1 : 0
|25.05.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 6
|0 : 1
|23.08.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 20
|2 : 0
|17.04.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 1
|1 : 1
|28.11.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 37
|2 : 0
|03.08.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 18
|1 : 2
|20.11.2016
|Бразилия - Серия А
|Тур 36
|1 : 0
|01.08.2016
|Бразилия - Серия А
|Тур 17
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Коринтианс
|10
|5
|3
|2
|13-9
|18
|60,0
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|1
|4
|11-12
|16
|53,3
|3
|Палмейрас
|9
|4
|4
|1
|13-5
|16
|59,3
|4
|Атлетико Минейро
|10
|4
|4
|2
|16-13
|16
|53,3
|5
|Интернасьонал
|10
|3
|6
|1
|11-9
|15
|50,0
|6
|Коритиба
|9
|4
|2
|3
|13-11
|14
|51,9
|7
|Флуминенсе
|10
|4
|2
|4
|13-12
|14
|46,7
|8
|Америка Минейро
|10
|4
|2
|4
|11-12
|14
|46,7
|9
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|15-11
|14
|51,9
|10
|Сантос
|10
|3
|4
|3
|13-9
|13
|43,3
|11
|Ред Булл Брагантино
|10
|3
|4
|3
|11-10
|13
|43,3
|12
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|12-12
|13
|43,3
|13
|Ботафого
|9
|3
|3
|3
|12-11
|12
|44,4
|14
|Фламенго
|10
|3
|3
|4
|10-10
|12
|40,0
|15
|Гояс
|9
|3
|3
|3
|10-12
|12
|44,4
|16
|Аваи
|10
|3
|2
|5
|11-15
|11
|36,7
| 17
Зона вылета
|Куяба
|10
|3
|2
|5
|8-12
|11
|36,7
| 18
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|10
|2
|4
|4
|8-13
|10
|33,3
| 19
Зона вылета
|Жувентуде
|10
|2
|4
|4
|10-17
|10
|33,3
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|9
|1
|2
|6
|6-12
|5
|18,5