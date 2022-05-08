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Коритиба - Сан-Паулу 10 Июня прямая трансляция

Стадион: Коуто Перейра (Куритиба, Бразилия), вместимость: 37182
10 Июня 2022 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 10-й тур
Коритиба
Сан-Паулу

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коритиба - Сан-Паулу, которое состоится 10 Июня 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Коуто Перейра (Куритиба, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Коритиба
      Куритиба
      Сан-Паулу
      Сан-Паулу
      Главные тренеры
      ПарагвайГуставо Мориниго
      БразилияРожерио Муке Сени
      История личных встреч
      24.01.2021 Бразилия - Серия А Тур 32 Сан-Паулу1 : 1Коритиба
      04.10.2020 Бразилия - Серия А Тур 13 Коритиба1 : 1Сан-Паулу
      26.11.2017 Бразилия - Серия А Тур 37 Коритиба1 : 2Сан-Паулу
      04.08.2017 Бразилия - Серия А Тур 18 Сан-Паулу1 : 2Коритиба
      28.08.2016 Бразилия - Серия А Тур 22 Сан-Паулу0 : 0Коритиба
      26.05.2016 Бразилия - Серия А Тур 3 Коритиба1 : 1Сан-Паулу
      25.10.2015 Бразилия - Серия А Тур 32 Коритиба1 : 2Сан-Паулу
      12.07.2015 Бразилия - Серия А Тур 13 Сан-Паулу3 : 1Коритиба
      18.09.2014 Бразилия - Серия А Тур 22 Коритиба3 : 1Сан-Паулу
      04.05.2014 Бразилия - Серия А Тур 3 Сан-Паулу2 : 2Коритиба
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Коринтианс1053213-91860,0
      2 Атлетико Паранаэнсе1051411-121653,3
      3 Палмейрас944113-51659,3
      4 Атлетико Минейро1044216-131653,3
      5 Интернасьонал1036111-91550,0
      6 Коритиба942313-111451,9
      7 Флуминенсе1042413-121446,7
      8 Америка Минейро1042411-121446,7
      9 Сан-Паулу935115-111451,9
      10 Сантос1034313-91343,3
      11 Ред Булл Брагантино1034311-101343,3
      12 Сеара1034312-121343,3
      13 Ботафого933312-111244,4
      14 Фламенго1033410-101240,0
      15 Гояс933310-121244,4
      16 Аваи1032511-151136,7
      17
      Зона вылета
      		Куяба103258-121136,7
      18
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе102448-131033,3
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде1024410-171033,3
      20
      Зона вылета
      		Форталеза91266-12518,5

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