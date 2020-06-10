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Форталеза - Гояс 10 Июня прямая трансляция

Стадион: Кастелан (Форталеза, Бразилия), вместимость: 60342
10 Июня 2022 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 10-й тур
Форталеза
Гояс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Форталеза - Гояс, которое состоится 10 Июня 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Кастелан (Форталеза, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Форталеза
      Форталеза
      Гояс
      Гояния
      Главные тренеры
      АргентинаХуан Пабло Войвода
      БразилияЖайр Вентура
      История личных встреч
      27.11.2020 Бразилия - Серия А Тур 23 Форталеза1 : 1Гояс
      20.08.2020 Бразилия - Серия А Тур 4 Гояс1 : 3Форталеза
      01.12.2019 Бразилия - Серия А Тур 36 Гояс1 : 2Форталеза
      01.09.2019 Бразилия - Серия А Тур 17 Форталеза2 : 0Гояс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Коринтианс1053213-91860,0
      2 Атлетико Паранаэнсе1051411-121653,3
      3 Палмейрас944113-51659,3
      4 Атлетико Минейро1044216-131653,3
      5 Интернасьонал1036111-91550,0
      6 Коритиба942313-111451,9
      7 Флуминенсе1042413-121446,7
      8 Америка Минейро1042411-121446,7
      9 Сан-Паулу935115-111451,9
      10 Сантос1034313-91343,3
      11 Ред Булл Брагантино1034311-101343,3
      12 Сеара1034312-121343,3
      13 Ботафого933312-111244,4
      14 Фламенго1033410-101240,0
      15 Гояс933310-121244,4
      16 Аваи1032511-151136,7
      17
      Зона вылета
      		Куяба103258-121136,7
      18
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе102448-131033,3
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде1024410-171033,3
      20
      Зона вылета
      		Форталеза91266-12518,5

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