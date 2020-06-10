Форталеза - Гояс 10 Июня прямая трансляция
Стадион: Кастелан (Форталеза, Бразилия), вместимость: 60342
10 Июня 2022 года в 02:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 10-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Форталеза - Гояс, которое состоится 10 Июня 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Кастелан (Форталеза, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Форталеза
Форталеза
Гояс
Гояния
Главные тренеры
|Хуан Пабло Войвода
|Жайр Вентура
История личных встреч
|27.11.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 23
|1 : 1
|20.08.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 4
|1 : 3
|01.12.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 36
|1 : 2
|01.09.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 17
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Коринтианс
|10
|5
|3
|2
|13-9
|18
|60,0
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|1
|4
|11-12
|16
|53,3
|3
|Палмейрас
|9
|4
|4
|1
|13-5
|16
|59,3
|4
|Атлетико Минейро
|10
|4
|4
|2
|16-13
|16
|53,3
|5
|Интернасьонал
|10
|3
|6
|1
|11-9
|15
|50,0
|6
|Коритиба
|9
|4
|2
|3
|13-11
|14
|51,9
|7
|Флуминенсе
|10
|4
|2
|4
|13-12
|14
|46,7
|8
|Америка Минейро
|10
|4
|2
|4
|11-12
|14
|46,7
|9
|Сан-Паулу
|9
|3
|5
|1
|15-11
|14
|51,9
|10
|Сантос
|10
|3
|4
|3
|13-9
|13
|43,3
|11
|Ред Булл Брагантино
|10
|3
|4
|3
|11-10
|13
|43,3
|12
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|12-12
|13
|43,3
|13
|Ботафого
|9
|3
|3
|3
|12-11
|12
|44,4
|14
|Фламенго
|10
|3
|3
|4
|10-10
|12
|40,0
|15
|Гояс
|9
|3
|3
|3
|10-12
|12
|44,4
|16
|Аваи
|10
|3
|2
|5
|11-15
|11
|36,7
| 17
Зона вылета
|Куяба
|10
|3
|2
|5
|8-12
|11
|36,7
| 18
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|10
|2
|4
|4
|8-13
|10
|33,3
| 19
Зона вылета
|Жувентуде
|10
|2
|4
|4
|10-17
|10
|33,3
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|9
|1
|2
|6
|6-12
|5
|18,5