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Черногория - Босния и Герцеговина 11 Июня прямая трансляция

11 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 3. 3-й тур
Черногория
Босния и Герцеговина

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Босния и Герцеговина, которое состоится 11 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига B. Группа 3. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Черногория
      Босния и Герцеговина
      Главные тренеры
      Черногория Миодраг Радулович
      Болгария Ивайло Петев
      История личных встреч
      02.06.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Босния и Герцеговина0 : 0Черногория
      28.05.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Босния и Герцеговина0 : 0Черногория
      Турнирная таблица
      Лига A. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Дания2 6
      2 Австрия2 3
      3 Франция2 1
      4
      Зона вылета
      		Хорватия2 1
      Лига A. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Португалия3 7
      2 Испания3 5
      3 Чехия3 4
      4
      Зона вылета
      		Швейцария3 0
      Лига A. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Италия2 4
      2 Венгрия2 3
      3 Германия2 2
      4
      Зона вылета
      		Англия2 1
      Лига A. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Нидерланды2 6
      2 Бельгия2 3
      3 Польша2 3
      4
      Зона вылета
      		Уэльс2 0
      Лига B. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Шотландия1 3
      2 Украина1 3
      3 Армения2 3
      4
      Зона вылета
      		Ирландия2 0
      Лига B. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Исландия2 2
      2 Израиль1 1
      3 Албания1 1
      4
      Зона вылета
      		Россия0 0
      Лига B. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Босния и Герцеговина2 4
      2 Финляндия2 4
      3 Черногория2 3
      4
      Зона вылета
      		Румыния2 0
      Лига B. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Норвегия3 7
      2 Сербия3 6
      3 Швеция3 3
      4
      Зона вылета
      		Словения3 1
      Лига C. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Турция2 6
      2 Люксембург2 6
      3 Фарерские острова2 0
      4
      Зона вылета
      		Литва2 0
      Лига C. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Греция3 9
      2 Косово3 6
      3 Северная Ирландия3 1
      4
      Зона вылета
      		Кипр3 1
      Лига C. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Казахстан2 6
      2 Словакия3 6
      3 Беларусь2 1
      4
      Зона вылета
      		Азербайджан3 1
      Лига C. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Грузия3 9
      2 Северная Македония3 4
      3 Болгария3 2
      4
      Зона вылета
      		Гибралтар3 1
      Лига D. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Латвия3 9
      2 Молдавия3 4
      3 Андорра2 1
      4 Лихтенштейн2 0
      Лига D. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Эстония2 6
      2 Мальта2 3
      3 Сан-Марино2 0

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