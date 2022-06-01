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Бразилия - Аргентина 11 Июня прямая трансляция

11 Июня 2022 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Бразилия
Аргентина

    0'
    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Аргентина, которое состоится 11 Июня 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бразилия
      Аргентина
      Главные тренеры
      Аргентина Лионель Скалони
      История личных встреч
      17.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 14 Аргентина0 : 0Бразилия
      11.07.2021 Кубок Америки Финал Аргентина1 : 0Бразилия
      15.11.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия0 : 1Аргентина
      03.07.2019 Кубок Америки 1/2 финала Бразилия2 : 0Аргентина
      16.10.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина0 : 1Бразилия
      09.06.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия0 : 1Аргентина
      11.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 11 Бразилия3 : 0Аргентина
      14.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 3 Аргентина1 : 1Бразилия
      11.10.2014 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2014 Бразилия2 : 0Аргентина
      22.11.2012 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2012 Аргентина2 : 1Бразилия

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