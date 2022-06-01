Бразилия - Аргентина 11 Июня прямая трансляция
11 Июня 2022 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Аргентина, которое состоится 11 Июня 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бразилия
Аргентина
Главные тренеры
|Лионель Скалони
История личных встреч
|17.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 14
|0 : 0
|11.07.2021
|Кубок Америки
|Финал
|1 : 0
|15.11.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|03.07.2019
|Кубок Америки
|1/2 финала
|2 : 0
|16.10.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|09.06.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|11.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 11
|3 : 0
|14.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 3
|1 : 1
|11.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|2 : 0
|22.11.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2012
|2 : 1