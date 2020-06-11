Уругвай - Ямайка 11 Июня прямая трансляция
11 Июня 2022 года в 23:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Составы команд
Уругвай
Ямайка
Главные тренеры
|Диего Мартин Алонсо
История личных встреч
|14.06.2016
|Кубок Америки
|Группа C
|3 : 0
|13.06.2015
|Кубок Америки
|Группа B
|1 : 0