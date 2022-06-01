Ланус - Дефенса и Хустисия 11 Июня прямая трансляция
11 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 2-й тур
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланус - Дефенса и Хустисия, которое состоится 11 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланус
Ланус
Дефенса и Хустисия
Флоренсио Варела
Главные тренеры
|Хорхе Альмирон
|Себастьян Беккасесе
История личных встреч
|13.12.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 25
|2 : 1
|20.02.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 2
|2 : 1
|23.01.2021
|Южноамериканский кубок
|Финал
|0 : 3
|20.12.2020
|Аргентина - Примера
|Плей-офф за право остаться - Группа A. Тур 2
|1 : 1
|24.11.2019
|Аргентина - Примера
|Тур 14
|2 : 0
|12.08.2018
|Аргентина - Примера
|Тур 1
|2 : 2
|18.11.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 9
|3 : 0
|22.04.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 21
|1 : 0
|14.02.2016
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 2
|2 : 1
|27.07.2015
|Аргентина - Примера
|Примера. Тур 18
|0 : 1
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|4
|2
|Расинг А
|1
|3
|3
|Тальерес
|1
|3
|4
|Аргентинос Хуниорс
|1
|3
|5
|Бока Хуниорс
|1
|3
|6
|Платенсе
|1
|3
|7
|Тигре
|1
|3
|8
|Сан-Лоренсо
|2
|2
|9
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|10
|Барракас Сентраль
|1
|1
|11
|Сентраль Кордова
|1
|1
|12
|Колон
|1
|1
|13
|Эстудиантес
|1
|1
|14
|Химнасия и Эсгрима
|1
|1
|15
|Патронато
|1
|1
|16
|Велес Сарсфилд
|1
|1
|17
|Индепендьенте
|1
|1
|18
|Дефенса и Хустисия
|1
|1
|19
|Ланус
|1
|1
|20
|Ривер Плейт
|1
|1
|21
|Росарио Сентраль
|1
|1
|22
|Альдосиви
|1
|0
|23
|Арсенал Саранди
|1
|0
|24
|Банфилд
|1
|0
|25
|Годой-Крус
|1
|0
|26
|Унион
|1
|0
|27
|Уракан
|1
|0
|28
|Атлетико Сармьенто
|1
|0