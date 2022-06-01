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Альдосиви - Эстудиантес 11 Июня прямая трансляция

11 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 2-й тур
Альдосиви
Эстудиантес

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альдосиви - Эстудиантес, которое состоится 11 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Альдосиви
      Мар-дель-Плата
      Эстудиантес
      Ла-Плата
      Главные тренеры
      АргентинаМартин Палермо
      АргентинаРикардо Альберто Зелински
      История личных встреч
      30.04.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 13 Эстудиантес2 : 1Альдосиви
      11.12.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 25 Эстудиантес2 : 3Альдосиви
      10.04.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 9 Эстудиантес1 : 0Альдосиви
      22.11.2020 Аргентина - Примера Группа 5. Тур 4 Эстудиантес0 : 1Альдосиви
      31.10.2020 Аргентина - Примера Группа 5. Тур 1 Альдосиви0 : 0Эстудиантес
      28.07.2019 Аргентина - Примера Тур 1 Эстудиантес1 : 0Альдосиви
      15.09.2018 Аргентина - Примера Тур 5 Эстудиантес0 : 2Альдосиви
      08.04.2017 Аргентина - Примера Тур 19 Альдосиви1 : 4Эстудиантес
      24.02.2016 Аргентина - Примера Примера. Тур 4 Альдосиви1 : 2Эстудиантес
      08.09.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 23 Эстудиантес2 : 1Альдосиви
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Ньюэллс Олд Бойз2 4
      2 Расинг А1 3
      3 Тальерес1 3
      4 Аргентинос Хуниорс1 3
      5 Бока Хуниорс1 3
      6 Платенсе1 3
      7 Тигре1 3
      8 Сан-Лоренсо2 2
      9 Атлетико Тукуман1 1
      10 Барракас Сентраль1 1
      11 Сентраль Кордова1 1
      12 Колон1 1
      13 Эстудиантес1 1
      14 Химнасия и Эсгрима1 1
      15 Патронато1 1
      16 Велес Сарсфилд1 1
      17 Индепендьенте1 1
      18 Дефенса и Хустисия1 1
      19 Ланус1 1
      20 Ривер Плейт1 1
      21 Росарио Сентраль1 1
      22 Альдосиви1 0
      23 Арсенал Саранди1 0
      24 Банфилд1 0
      25 Годой-Крус1 0
      26 Унион1 0
      27 Уракан1 0
      28 Атлетико Сармьенто1 0

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