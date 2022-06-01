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Уракан - Росарио Сентраль 11 Июня прямая трансляция

11 Июня 2022 года в 03:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 2-й тур
Уракан
Росарио Сентраль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уракан - Росарио Сентраль, которое состоится 11 Июня 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Уракан
      Буэнос-Айрес
      Росарио Сентраль
      Росарио
      Главные тренеры
      АргентинаФранк Дарио Куделька
      АргентинаЛеандро Даниэль Сомоса
      История личных встреч
      03.05.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 13 Уракан2 : 1Росарио Сентраль
      11.12.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 25 Росарио Сентраль1 : 4Уракан
      25.01.2020 Аргентина - Примера Тур 17 Росарио Сентраль2 : 1Уракан
      26.01.2019 Аргентина - Примера Тур 16 Уракан2 : 1Росарио Сентраль
      13.02.2018 Аргентина - Примера Тур 15 Уракан2 : 3Росарио Сентраль
      30.10.2016 Аргентина - Примера Тур 8 Уракан1 : 1Росарио Сентраль
      03.05.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 11 Росарио Сентраль1 : 1Уракан
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Ньюэллс Олд Бойз2 4
      2 Расинг А1 3
      3 Тальерес1 3
      4 Аргентинос Хуниорс1 3
      5 Бока Хуниорс1 3
      6 Платенсе1 3
      7 Тигре1 3
      8 Сан-Лоренсо2 2
      9 Атлетико Тукуман1 1
      10 Барракас Сентраль1 1
      11 Сентраль Кордова1 1
      12 Колон1 1
      13 Эстудиантес1 1
      14 Химнасия и Эсгрима1 1
      15 Патронато1 1
      16 Велес Сарсфилд1 1
      17 Индепендьенте1 1
      18 Дефенса и Хустисия1 1
      19 Ланус1 1
      20 Ривер Плейт1 1
      21 Росарио Сентраль1 1
      22 Альдосиви1 0
      23 Арсенал Саранди1 0
      24 Банфилд1 0
      25 Годой-Крус1 0
      26 Унион1 0
      27 Уракан1 0
      28 Атлетико Сармьенто1 0

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