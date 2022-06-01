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Жирона - Тенерифе 11 Июня прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
11 Июня 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Сегунда, Плей-офф - Финал. 1-й матч
Жирона
Тенерифе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Тенерифе, которое состоится 11 Июня 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Сегунда, Плей-офф - Финал. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Жирона
      Жирона
      Тенерифе
      Санта-Крус-де-Тенерифе
      Главные тренеры
      Испания Анхель Мичел
      Испания Луис Мигель Рамис Монфорт
      История личных встреч
      09.05.2022 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 39 Жирона0 : 1Тенерифе
      08.11.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 15 Тенерифе2 : 1Жирона
      01.05.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 37 Жирона1 : 0Тенерифе
      21.12.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 19 Тенерифе2 : 0Жирона
      19.01.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 24 Тенерифе1 : 0Жирона
      08.11.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 15 Жирона1 : 0Тенерифе
      15.04.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 34 Тенерифе3 : 3Жирона
      05.11.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 13 Жирона1 : 1Тенерифе
      01.05.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 36 Жирона1 : 0Тенерифе
      29.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 15 Тенерифе1 : 1Жирона
      Турнирная таблица
      Плей-офф - 1/2 финала
      Команда12
      Тенерифе
      Лас-Пальмас
      		1 : 0 1 : 2
      Команда12
      Жирона
      Эйбар
      		0 : 1 0 : 2 ДВ
      Плей-офф - Финал
      Команда12
      Жирона
      Тенерифе
      		11.0619.06

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