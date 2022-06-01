Жирона - Тенерифе 11 Июня прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
11 Июня 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Сегунда, Плей-офф - Финал. 1-й матч
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Тенерифе, которое состоится 11 Июня 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Сегунда, Плей-офф - Финал. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Тенерифе
Санта-Крус-де-Тенерифе
Главные тренеры
|Анхель Мичел
|Луис Мигель Рамис Монфорт
История личных встреч
|09.05.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 39
|0 : 1
|08.11.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 15
|2 : 1
|01.05.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 37
|1 : 0
|21.12.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 19
|2 : 0
|19.01.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 24
|1 : 0
|08.11.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 15
|1 : 0
|15.04.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 34
|3 : 3
|05.11.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 13
|1 : 1
|01.05.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 36
|1 : 0
|29.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 15
|1 : 1
Турнирная таблица
Плей-офф - 1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Тенерифе
Лас-Пальмас
|1 : 0
|1 : 2
|Команда
|1
|2
| Жирона
Эйбар
|0 : 1
|0 : 2 ДВ
Плей-офф - Финал
|Команда
|1
|2
| Жирона
Тенерифе
|11.06
|19.06