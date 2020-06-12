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Гран-при Азербайджана прямая трансляция 12 июня 2022 Гонка смотреть онлайн

Арена: Городская трасса Баку (Баку, Азербайджан)
Этап 8, Баку, Азербайджан. Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
12 Июня 2022 года в 14:00 (+03:00)

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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Азербайджана - Гонка, которое состоится 12 июня 2022 года в 14:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 08, оно проводится в стране Азербайджан. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
2 Мексика Серхио Перес Red Bull
3 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
4 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
5 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
6 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
7 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
8 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
9 Германия Себастьян Феттель Aston Martin
10 Испания Фернандо Алонсо Alpine
11 Великобритания Ландо Норрис McLaren
12 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
13 Франция Эстебан Окон Alpine
14 Китай Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo
15 Финляндия Валттери Боттас Alfa Romeo
16 Дания Кевин Магнуссен Haas
17 Таиланд Александер Албон Williams
18 Канада Николас Латифи Williams
19 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
20 Германия Мик Шумахер Haas

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