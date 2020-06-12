Гран-при Азербайджана прямая трансляция 12 июня 2022 Гонка смотреть онлайн
Арена: Городская трасса Баку (Баку, Азербайджан)Этап 8, Баку, Азербайджан. Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
12 Июня 2022 года в 14:00 (+03:00)
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Азербайджана - Гонка, которое состоится 12 июня 2022 года в 14:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 08, оно проводится в стране Азербайджан. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|4
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|5
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|6
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|7
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|8
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|9
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|10
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|11
|Ландо Норрис
|McLaren
|12
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|14
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|17
|Александер Албон
|Williams
|18
|Николас Латифи
|Williams
|19
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|20
|Мик Шумахер
|Haas