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Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн 12 Июня прямая трансляция

Стадион: Чилдренс Мёрси Парк (Канзас-Сити, США), вместимость: 18467
12 Июня 2022 года в 22:00 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Спортинг Канзас-Сити
Нью-Инглэнд Революшн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг Канзас-Сити - Нью-Инглэнд Революшн, которое состоится 12 Июня 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: Чилдренс Мёрси Парк (Канзас-Сити, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спортинг Канзас-Сити
      Канзас-Сити
      Нью-Инглэнд Революшн
      Фоксборо
      Главные тренеры
      США Питер Джозеф Вермес
      США Брюс Арена
      История личных встреч
      28.04.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Спортинг Канзас-Сити4 : 4Нью-Инглэнд Революшн
      29.04.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Инглэнд Революшн1 : 0Спортинг Канзас-Сити
      17.09.2017 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Спортинг Канзас-Сити3 : 1Нью-Инглэнд Революшн
      02.10.2016 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Нью-Инглэнд Революшн3 : 1Спортинг Канзас-Сити
      21.05.2015 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Спортинг Канзас-Сити4 : 2Нью-Инглэнд Революшн
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес14 29
      2 Нью-Йорк Сити13 26
      3 Даллас14 25
      4 Реал Солт-Лейк15 25
      5 Филадельфия Юнион14 25
      6 Остин14 24
      7 Клёб де Фут Монреаль14 23
      8 Лос-Анджелес Гэлакси14 23
      9 Нью-Йорк Ред Буллз14 23
      10 Нэшвилл14 22
      11 Орландо Сити14 21
      12 Цинциннати14 19
      13 Хьюстон Динамо14 18
      14 Миннесота Юнайтед14 18
      15 Колорадо Рэпидз14 18
      16 Интер Майами14 18
      17 Ванкувер Уайткэпс14 17
      18 Сиэтл Саундерс12 16
      19 Шарлотт14 16
      20 Коламбус Крю13 16
      21 Атланта Юнайтед13 16
      22 Нью-Инглэнд Революшн13 16
      23 Торонто14 15
      24 Портленд Тимберс15 15
      25 Ди-Си Юнайтед13 14
      26 Сан-Хосе Эртквейкс14 14
      27 Спортинг Канзас-Сити15 13
      28 Чикаго Файр14 11

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