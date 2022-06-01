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Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 12 Июня прямая трансляция

12 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 2-й тур
Ривер Плейт
Атлетико Тукуман

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ривер Плейт - Атлетико Тукуман, которое состоится 12 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ривер Плейт
      Буэнос-Айрес
      Атлетико Тукуман
      Сан-Мигель-де-Тукуман
      Главные тренеры
      АргентинаМарсело Гальярдо
      АргентинаЛукас Андрес Биньоне Пусинери
      История личных встреч
      25.04.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 12 Ривер Плейт1 : 1Атлетико Тукуман
      12.12.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 25 Атлетико Тукуман1 : 1Ривер Плейт
      08.03.2020 Аргентина - Примера Тур 23 Атлетико Тукуман1 : 1Ривер Плейт
      11.03.2019 Аргентина - Примера Тур 22 Атлетико Тукуман0 : 1Ривер Плейт
      16.10.2017 Аргентина - Примера Тур 6 Ривер Плейт2 : 2Атлетико Тукуман
      01.06.2017 Аргентина - Примера Тур 22 Атлетико Тукуман0 : 3Ривер Плейт
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Химнасия и Эсгрима2 4
      2 Эстудиантес2 4
      3 Индепендьенте2 4
      4 Ньюэллс Олд Бойз2 4
      5 Расинг А1 3
      6 Аргентинос Хуниорс1 3
      7 Бока Хуниорс1 3
      8 Платенсе1 3
      9 Тальерес2 3
      10 Тигре1 3
      11 Уракан2 3
      12 Дефенса и Хустисия2 2
      13 Ланус2 2
      14 Сан-Лоренсо2 2
      15 Атлетико Тукуман1 1
      16 Барракас Сентраль1 1
      17 Сентраль Кордова1 1
      18 Колон1 1
      19 Велес Сарсфилд1 1
      20 Ривер Плейт1 1
      21 Патронато2 1
      22 Росарио Сентраль2 1
      23 Арсенал Саранди1 0
      24 Банфилд1 0
      25 Годой-Крус1 0
      26 Унион1 0
      27 Альдосиви2 0
      28 Атлетико Сармьенто1 0

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