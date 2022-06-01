Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 12 Июня прямая трансляция
12 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 2-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ривер Плейт - Атлетико Тукуман, которое состоится 12 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес
Атлетико Тукуман
Сан-Мигель-де-Тукуман
Главные тренеры
|Марсело Гальярдо
|Лукас Андрес Биньоне Пусинери
История личных встреч
|25.04.2022
|Аргентина - Примера
|Примера - 1-я фаза. Тур 12
|1 : 1
|12.12.2021
|Аргентина - Примера
|Примера - 2-я фаза. Тур 25
|1 : 1
|08.03.2020
|Аргентина - Примера
|Тур 23
|1 : 1
|11.03.2019
|Аргентина - Примера
|Тур 22
|0 : 1
|16.10.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 6
|2 : 2
|01.06.2017
|Аргентина - Примера
|Тур 22
|0 : 3
Турнирная таблица
Примера - 1-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Расинг А
|14
|30
|2
|Ривер Плейт
|14
|29
|3
|Эстудиантес
|14
|28
|4
|Бока Хуниорс
|14
|27
|5
|Дефенса и Хустисия
|14
|25
|6
|Аргентинос Хуниорс
|14
|25
|7
|Химнасия и Эсгрима
|14
|24
|8
|Ньюэллс Олд Бойз
|14
|23
|9
|Атлетико Сармьенто
|14
|21
|10
|Тигре
|14
|20
|11
|Альдосиви
|14
|20
|12
|Банфилд
|14
|19
|13
|Барракас Сентраль
|14
|19
|14
|Велес Сарсфилд
|14
|18
|15
|Уракан
|14
|18
|16
|Арсенал Саранди
|14
|17
|17
|Унион
|14
|17
|18
|Колон
|14
|16
|19
|Индепендьенте
|14
|16
|20
|Годой-Крус
|14
|16
|21
|Ланус
|14
|15
|22
|Сан-Лоренсо
|14
|15
|23
|Сентраль Кордова
|14
|15
|24
|Росарио Сентраль
|14
|14
|25
|Атлетико Тукуман
|14
|11
|26
|Тальерес
|14
|11
|27
|Платенсе
|14
|10
|28
|Патронато
|14
|10
Примера - 2-я фаза
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Химнасия и Эсгрима
|2
|4
|2
|Эстудиантес
|2
|4
|3
|Индепендьенте
|2
|4
|4
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|4
|5
|Расинг А
|1
|3
|6
|Аргентинос Хуниорс
|1
|3
|7
|Бока Хуниорс
|1
|3
|8
|Платенсе
|1
|3
|9
|Тальерес
|2
|3
|10
|Тигре
|1
|3
|11
|Уракан
|2
|3
|12
|Дефенса и Хустисия
|2
|2
|13
|Ланус
|2
|2
|14
|Сан-Лоренсо
|2
|2
|15
|Атлетико Тукуман
|1
|1
|16
|Барракас Сентраль
|1
|1
|17
|Сентраль Кордова
|1
|1
|18
|Колон
|1
|1
|19
|Велес Сарсфилд
|1
|1
|20
|Ривер Плейт
|1
|1
|21
|Патронато
|2
|1
|22
|Росарио Сентраль
|2
|1
|23
|Арсенал Саранди
|1
|0
|24
|Банфилд
|1
|0
|25
|Годой-Крус
|1
|0
|26
|Унион
|1
|0
|27
|Альдосиви
|2
|0
|28
|Атлетико Сармьенто
|1
|0