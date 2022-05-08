Флуминенсе - Атлетико Гояниенсе 12 Июня прямая трансляция
Стадион: Маракана - Марио Филью (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 74738
12 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 11-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флуминенсе - Атлетико Гояниенсе, которое состоится 12 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Маракана - Марио Филью (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Атлетико Гояниенсе
Гояния
Главные тренеры
|Фернандо Диниз Силва
|Умберто Луренсо Лузер Филхо
История личных встреч
|09.10.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 25
|0 : 0
|24.06.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 6
|1 : 0
|17.12.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 26
|2 : 1
|03.09.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 7
|1 : 1
|03.12.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 38
|1 : 1
|06.08.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 19
|3 : 1
|16.09.2012
|Бразилия - Серия А
|Тур 25
|1 : 2
|25.06.2012
|Бразилия - Серия А
|Тур 6
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|10
|5
|4
|1
|17-5
|19
|63,3
|2
|Коринтианс
|10
|5
|3
|2
|13-9
|18
|60,0
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|1
|4
|11-12
|16
|53,3
|4
|Атлетико Минейро
|10
|4
|4
|2
|16-13
|16
|53,3
|5
|Коритиба
|10
|4
|3
|3
|14-12
|15
|50,0
|6
|Сан-Паулу
|10
|3
|6
|1
|16-12
|15
|50,0
|7
|Интернасьонал
|10
|3
|6
|1
|11-9
|15
|50,0
|8
|Флуминенсе
|10
|4
|2
|4
|13-12
|14
|46,7
|9
|Америка Минейро
|10
|4
|2
|4
|11-12
|14
|46,7
|10
|Сантос
|10
|3
|4
|3
|13-9
|13
|43,3
|11
|Ред Булл Брагантино
|10
|3
|4
|3
|11-10
|13
|43,3
|12
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|12-12
|13
|43,3
|13
|Гояс
|10
|3
|4
|3
|11-13
|13
|43,3
|14
|Фламенго
|10
|3
|3
|4
|10-10
|12
|40,0
|15
|Ботафого
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|40,0
|16
|Аваи
|10
|3
|2
|5
|11-15
|11
|36,7
| 17
Зона вылета
|Куяба
|10
|3
|2
|5
|8-12
|11
|36,7
| 18
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|10
|2
|4
|4
|8-13
|10
|33,3
| 19
Зона вылета
|Жувентуде
|10
|2
|4
|4
|10-17
|10
|33,3
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|10
|1
|3
|6
|7-13
|6
|20,0