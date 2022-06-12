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Гояс - Сеара 12 Июня прямая трансляция

Стадион: Серринья (Гояния, Бразилия), вместимость: 10000
12 Июня 2022 года в 22:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 11-й тур
Гояс
Сеара

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гояс - Сеара, которое состоится 12 Июня 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Серринья (Гояния, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Гояс
      Гояния
      Сеара
      Форталеза
      Главные тренеры
      Бразилия Жайр Вентура
      Бразилия Доривал Силвестри Жуниор
      История личных встреч
      22.01.2021 Бразилия - Серия А Тур 31 Гояс0 : 4Сеара
      28.09.2020 Бразилия - Серия А Тур 12 Сеара2 : 2Гояс
      06.10.2019 Бразилия - Серия А Тур 23 Сеара0 : 1Гояс
      12.05.2019 Бразилия - Серия А Тур 4 Гояс2 : 1Сеара
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1054117-51963,3
      2 Коринтианс1053213-91860,0
      3 Атлетико Паранаэнсе1051411-121653,3
      4 Атлетико Минейро1044216-131653,3
      5 Коритиба1043314-121550,0
      6 Сан-Паулу1036116-121550,0
      7 Интернасьонал1036111-91550,0
      8 Флуминенсе1042413-121446,7
      9 Америка Минейро1042411-121446,7
      10 Сантос1034313-91343,3
      11 Ред Булл Брагантино1034311-101343,3
      12 Сеара1034312-121343,3
      13 Гояс1034311-131343,3
      14 Фламенго1033410-101240,0
      15 Ботафого1033412-151240,0
      16 Аваи1032511-151136,7
      17
      Зона вылета
      		Куяба103258-121136,7
      18
      Зона вылета
      		Атлетико Гояниенсе102448-131033,3
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде1024410-171033,3
      20
      Зона вылета
      		Форталеза101367-13620,0

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