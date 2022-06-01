Сан-Паулу - Америка Минейро 12 Июня прямая трансляция
Стадион: Морумби - Сисеру Помпеу де Толеду (Сан-Паулу, Бразилия), вместимость: 67052
12 Июня 2022 года в 22:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 11-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Америка Минейро, которое состоится 12 Июня 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Морумби - Сисеру Помпеу де Толеду (Сан-Паулу, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Америка Минейро
Белу-Оризонти
Главные тренеры
|Рожерио Муке Сени
|Вагнер Мансини
История личных встреч
|10.12.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 38
|2 : 0
|23.09.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 19
|0 : 0
|22.09.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 26
|1 : 1
|28.05.2018
|Бразилия - Серия А
|Тур 7
|1 : 3
|01.11.2016
|Бразилия - Серия А
|Тур 33
|1 : 0
|10.07.2016
|Бразилия - Серия А
|Тур 14
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|10
|5
|4
|1
|17-5
|19
|63,3
|2
|Коринтианс
|10
|5
|3
|2
|13-9
|18
|60,0
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|1
|4
|11-12
|16
|53,3
|4
|Атлетико Минейро
|10
|4
|4
|2
|16-13
|16
|53,3
|5
|Коритиба
|10
|4
|3
|3
|14-12
|15
|50,0
|6
|Сан-Паулу
|10
|3
|6
|1
|16-12
|15
|50,0
|7
|Интернасьонал
|10
|3
|6
|1
|11-9
|15
|50,0
|8
|Флуминенсе
|10
|4
|2
|4
|13-12
|14
|46,7
|9
|Америка Минейро
|10
|4
|2
|4
|11-12
|14
|46,7
|10
|Сантос
|10
|3
|4
|3
|13-9
|13
|43,3
|11
|Ред Булл Брагантино
|10
|3
|4
|3
|11-10
|13
|43,3
|12
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|12-12
|13
|43,3
|13
|Гояс
|10
|3
|4
|3
|11-13
|13
|43,3
|14
|Фламенго
|10
|3
|3
|4
|10-10
|12
|40,0
|15
|Ботафого
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|40,0
|16
|Аваи
|10
|3
|2
|5
|11-15
|11
|36,7
| 17
Зона вылета
|Куяба
|10
|3
|2
|5
|8-12
|11
|36,7
| 18
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|10
|2
|4
|4
|8-13
|10
|33,3
| 19
Зона вылета
|Жувентуде
|10
|2
|4
|4
|10-17
|10
|33,3
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|10
|1
|3
|6
|7-13
|6
|20,0