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Армения U21 - Украина U21 12 Июня прямая трансляция

12 Июня 2022 года в 18:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2023 - квалификация, Группа 8
Армения U21
Украина U21

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения U21 - Украина U21, которое состоится 12 Июня 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2023 - квалификация, Группа 8, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Армения U21
      Украина U21
      Главные тренеры
      Армения Рафаэль Назарян
      Украина Руслан Петрович Ротань
      История личных встреч
      07.09.2021 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 8 Украина U212 : 1Армения U21
      Турнирная таблица
      Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Хорватия U2110 22
      2
      Плей-офф
      		Норвегия U219 21
      3 Финляндия U2110 19
      4 Австрия U2110 16
      5 Азербайджан U219 7
      6 Эстония U2110 0
      Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Германия U2110 27
      2
      Плей-офф
      		Израиль U2110 19
      3 Польша U2110 18
      4 Венгрия U2110 14
      5 Латвия U2110 7
      6 Сан-Марино U2110 1
      Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Испания U2110 27
      2
      Плей-офф
      		Россия U216 15
      3 Словакия U219 15
      4 Северная Ирландия U219 7
      5 Литва U219 7
      6 Мальта U219 6
      Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Португалия U219 25
      2
      Плей-офф
      		Греция U219 17
      3 Исландия U219 15
      4 Беларусь U2110 12
      5 Кипр U219 11
      6 Лихтенштейн U2110 0
      Группа 5
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Нидерланды U2110 26
      2
      Плей-офф
      		Швейцария U2110 23
      3 Молдавия U2110 12
      4 Болгария U219 9
      5 Уэльс U219 8
      6 Гибралтар U218 0
      Группа 6
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Италия U219 21
      2
      Плей-офф
      		Ирландия U219 19
      3 Швеция U2110 18
      4 Босния и Герцеговина U2110 11
      5 Черногория U219 8
      6 Люксембург U219 1
      Группа 7
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Англия U219 25
      2
      Плей-офф
      		Чехия U219 19
      3 Словения U219 13
      4 Косово U219 11
      5 Албания U219 9
      6 Андорра U219 0
      Группа 8
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Франция U2110 26
      2
      Плей-офф
      		Украина U219 20
      3 Сербия U2110 12
      4 Фарерские острова U2110 10
      5 Северная Македония U2110 9
      6 Армения U219 3
      Группа 9
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Бельгия U218 20
      2
      Плей-офф
      		Дания U217 14
      3 Турция U217 8
      4 Шотландия U218 7
      5 Казахстан U218 2

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