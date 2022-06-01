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Франция - Хорватия 13 Июня прямая трансляция

Стадион: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция), вместимость: 80000
13 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига A. Группа 1. 4-й тур
Главный судья: Орель Гринфилд (Израиль);
Франция
Хорватия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Хорватия, которое состоится 13 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига A. Группа 1. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Франция
      Хорватия
      Главные тренеры
      Франция Дидье Дешам
      Хорватия Златко Далич
      История личных встреч
      06.06.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. Тур 2 Хорватия1 : 1Франция
      14.10.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 3. Тур 4 Хорватия1 : 2Франция
      08.09.2020 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 3. Тур 2 Франция4 : 2Хорватия
      15.07.2018 ЧМ-2018 - финальный раунд Финал Франция4 : 2Хорватия
      29.03.2011 Товарищеские матчи (сборные) Март 2011 Франция0 : 0Хорватия
      Турнирная таблица
      Лига A. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Дания3 6
      2 Австрия3 4
      3 Хорватия3 4
      4
      Зона вылета
      		Франция3 2
      Лига A. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Португалия3 7
      2 Испания3 5
      3 Чехия3 4
      4
      Зона вылета
      		Швейцария3 0
      Лига A. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Италия3 5
      2 Венгрия3 4
      3 Германия3 3
      4
      Зона вылета
      		Англия3 2
      Лига A. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/2 финала
      		Нидерланды3 7
      2 Бельгия3 4
      3 Польша3 4
      4
      Зона вылета
      		Уэльс3 1
      Лига B. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Украина2 6
      2 Ирландия3 3
      3 Шотландия2 3
      4
      Зона вылета
      		Армения3 3
      Лига B. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Израиль2 4
      2 Исландия2 2
      3 Албания2 1
      4
      Зона вылета
      		Россия0 0
      Лига B. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Босния и Герцеговина3 5
      2 Финляндия3 4
      3 Черногория3 4
      4
      Зона вылета
      		Румыния3 3
      Лига B. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Норвегия3 7
      2 Сербия3 6
      3 Швеция3 3
      4
      Зона вылета
      		Словения3 1
      Лига C. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Турция3 9
      2 Люксембург3 6
      3 Фарерские острова3 3
      4
      Зона вылета
      		Литва3 0
      Лига C. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Греция3 9
      2 Косово3 6
      3 Кипр4 2
      4
      Зона вылета
      		Северная Ирландия4 2
      Лига C. Группа 3
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Казахстан3 7
      2 Словакия3 6
      3 Беларусь3 2
      4
      Зона вылета
      		Азербайджан3 1
      Лига C. Группа 4
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Грузия4 10
      2 Северная Македония4 7
      3 Болгария4 3
      4
      Зона вылета
      		Гибралтар4 1
      Лига D. Группа 1
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Латвия3 9
      2 Молдавия3 4
      3 Андорра3 4
      4 Лихтенштейн3 0
      Лига D. Группа 2
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Эстония2 6
      2 Мальта2 3
      3 Сан-Марино2 0

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