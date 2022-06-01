23:35 ()
Свернуть список

Сентраль Кордова - Бока Хуниорс 13 Июня прямая трансляция

13 Июня 2022 года в 02:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 2-й тур
Сентраль Кордова
Бока Хуниорс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сентраль Кордова - Бока Хуниорс, которое состоится 13 Июня 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сентраль Кордова
      Сантьяго-дель-Эстеро
      Бока Хуниорс
      Буэнос-Айрес
      Главные тренеры
      АргентинаСерхио Габриэль Рондина
      АргентинаСебастьян Батталья
      История личных встреч
      24.04.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 12 Сентраль Кордова1 : 2Бока Хуниорс
      12.12.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 25 Бока Хуниорс8 : 1Сентраль Кордова
      17.02.2020 Аргентина - Примера Тур 20 Сентраль Кордова0 : 4Бока Хуниорс
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Химнасия и Эсгрима2 4
      2 Тигре2 4
      3 Эстудиантес2 4
      4 Индепендьенте2 4
      5 Ньюэллс Олд Бойз2 4
      6 Расинг А1 3
      7 Бока Хуниорс1 3
      8 Платенсе1 3
      9 Тальерес2 3
      10 Аргентинос Хуниорс2 3
      11 Уракан2 3
      12 Атлетико Сармьенто2 3
      13 Барракас Сентраль2 2
      14 Дефенса и Хустисия2 2
      15 Ланус2 2
      16 Атлетико Тукуман2 2
      17 Сан-Лоренсо2 2
      18 Ривер Плейт2 2
      19 Сентраль Кордова1 1
      20 Колон1 1
      21 Велес Сарсфилд1 1
      22 Арсенал Саранди2 1
      23 Банфилд2 1
      24 Патронато2 1
      25 Росарио Сентраль2 1
      26 Годой-Крус1 0
      27 Унион1 0
      28 Альдосиви2 0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close