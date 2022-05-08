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Коритиба - Палмейрас 13 Июня прямая трансляция

Стадион: Коуто Перейра (Куритиба, Бразилия), вместимость: 37182
13 Июня 2022 года в 00:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 11-й тур
Коритиба
Палмейрас

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коритиба - Палмейрас, которое состоится 13 Июня 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Коуто Перейра (Куритиба, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Коритиба
      Куритиба
      Палмейрас
      Сан-Паулу
      21БразилияврРафаэл Виллиам
      18БразилиязщГильерме Биро
      4БразилиязщЛусиано Кастан
      3Бразилиязщ Энрике
      45БразилиязщNathan Gabriel de Souza Mendes
      5УругвайзщГильермо де лос Сантос
      25БразилияпзБернардо Лемес
      20Бразилияпз Робиньо
      98БразилиянпИгор Пайшао
      11БразилиянпАлеф Мангейра
      52АргентинанпАдриан Мартинес
      21Бразилиявр Вевертон
      22УругвайзщХоакин Пикерес
      26Бразилиязщ Мурило
      13БразилиязщГарсия Луан
      2БразилиязщМаркос Роша
      8БразилияпзЖозе Рафаэл
      28Бразилияпз Данило
      14БразилияпзГуставо Скарпа
      27БразилиянпГабриэл Верон
      7Бразилиянп Дуду
      10Бразилиянп Рони
      Запасные
      12БразилияврMarco Antônio Amorim de Oliveira
      44БразилиязщМарсио Силва
      16БразилиязщNatanael Moreira Milouski
      33БразилиязщДиего Порфирио да Силва
      15ПарагвайпзМатиас Галарса
      78Бразилияпз Режис
      19БразилияпзТонни Андерсон
      75БразилияпзЛуиз Габриель де Оливейра Фонсека
      99Бразилиянп Клэйтон
      70Бразилиянп Неилтон
      88БразилиянпХосе Уго Соуза дос Сантос
      13БразилиянпФабрисио Даниэл
      42БразилияврМарсело Ломба
      1БразилияврСилвестре Винисиус
      36Бразилиязщ Вандерлан
      32БразилиязщGustavo García dos Santos
      6Бразилиязщ Жорже
      20КолумбияпзЭдуард Атуэста
      45БразилияпзКаики Навес
      38БразилияпзПедро Бикальо
      35БразилияпзFabio Silva de Freitas
      29БразилиянпРафаэл Наварро
      11БразилиянпВесли Силва
      19БразилиянпБрено Энрике
      Главные тренеры
      ПарагвайГуставо Мориниго
      ПортугалияАбел Феррейра
      История личных встреч
      18.02.2021 Бразилия - Серия А Тур 35 Коритиба1 : 0Палмейрас
      15.10.2020 Бразилия - Серия А Тур 16 Палмейрас1 : 3Коритиба
      19.09.2017 Бразилия - Серия А Тур 24 Палмейрас1 : 0Коритиба
      08.06.2017 Бразилия - Серия А Тур 5 Коритиба1 : 0Палмейрас
      24.09.2016 Бразилия - Серия А Тур 27 Палмейрас2 : 1Коритиба
      16.06.2016 Бразилия - Серия А Тур 8 Коритиба2 : 2Палмейрас
      29.11.2015 Бразилия - Серия А Тур 37 Палмейрас0 : 2Коритиба
      13.08.2015 Бразилия - Серия А Тур 18 Коритиба2 : 1Палмейрас
      24.11.2014 Бразилия - Серия А Тур 36 Коритиба2 : 0Палмейрас
      24.08.2014 Бразилия - Серия А Тур 17 Палмейрас1 : 0Коритиба
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Коринтианс1163215-92163,6
      2 Палмейрас1054117-51963,3
      3 Интернасьонал1146114-101854,5
      4 Атлетико Минейро1145217-141751,5
      5 Атлетико Паранаэнсе1051411-121653,3
      6 Коритиба1043314-121550,0
      7 Сан-Паулу1036116-121550,0
      8 Флуминенсе1142513-141442,4
      9 Америка Минейро1042411-121446,7
      10 Сантос1135314-101442,4
      11 Ред Булл Брагантино1135312-111442,4
      12 Сеара1034312-121343,3
      13 Гояс1034311-131343,3
      14 Атлетико Гояниенсе1134410-131339,4
      15 Фламенго1133511-131236,4
      16 Ботафого1033412-151240,0
      17
      Зона вылета
      		Куяба113359-131236,4
      18
      Зона вылета
      		Аваи1032511-151136,7
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде1124510-191030,3
      20
      Зона вылета
      		Форталеза101367-13620,0

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