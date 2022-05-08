Коритиба - Палмейрас 13 Июня прямая трансляция
Стадион: Коуто Перейра (Куритиба, Бразилия), вместимость: 37182
13 Июня 2022 года в 00:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 11-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коритиба - Палмейрас, которое состоится 13 Июня 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Коуто Перейра (Куритиба, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коритиба
Куритиба
Палмейрас
Сан-Паулу
|21
|вр
|Рафаэл Виллиам
|18
|зщ
|Гильерме Биро
|4
|зщ
|Лусиано Кастан
|3
|зщ
|Энрике
|45
|зщ
|Nathan Gabriel de Souza Mendes
|5
|зщ
|Гильермо де лос Сантос
|25
|пз
|Бернардо Лемес
|20
|пз
|Робиньо
|98
|нп
|Игор Пайшао
|11
|нп
|Алеф Мангейра
|52
|нп
|Адриан Мартинес
|21
|вр
|Вевертон
|22
|зщ
|Хоакин Пикерес
|26
|зщ
|Мурило
|13
|зщ
|Гарсия Луан
|2
|зщ
|Маркос Роша
|8
|пз
|Жозе Рафаэл
|28
|пз
|Данило
|14
|пз
|Густаво Скарпа
|27
|нп
|Габриэл Верон
|7
|нп
|Дуду
|10
|нп
|Рони
Запасные
|12
|вр
|Marco Antônio Amorim de Oliveira
|44
|зщ
|Марсио Силва
|16
|зщ
|Natanael Moreira Milouski
|33
|зщ
|Диего Порфирио да Силва
|15
|пз
|Матиас Галарса
|78
|пз
|Режис
|19
|пз
|Тонни Андерсон
|75
|пз
|Луиз Габриель де Оливейра Фонсека
|99
|нп
|Клэйтон
|70
|нп
|Неилтон
|88
|нп
|Хосе Уго Соуза дос Сантос
|13
|нп
|Фабрисио Даниэл
|42
|вр
|Марсело Ломба
|1
|вр
|Силвестре Винисиус
|36
|зщ
|Вандерлан
|32
|зщ
|Gustavo García dos Santos
|6
|зщ
|Жорже
|20
|пз
|Эдуард Атуэста
|45
|пз
|Каики Навес
|38
|пз
|Педро Бикальо
|35
|пз
|Fabio Silva de Freitas
|29
|нп
|Рафаэл Наварро
|11
|нп
|Весли Силва
|19
|нп
|Брено Энрике
Главные тренеры
|Густаво Мориниго
|Абел Феррейра
История личных встреч
|18.02.2021
|Бразилия - Серия А
|Тур 35
|1 : 0
|15.10.2020
|Бразилия - Серия А
|Тур 16
|1 : 3
|19.09.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 24
|1 : 0
|08.06.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 5
|1 : 0
|24.09.2016
|Бразилия - Серия А
|Тур 27
|2 : 1
|16.06.2016
|Бразилия - Серия А
|Тур 8
|2 : 2
|29.11.2015
|Бразилия - Серия А
|Тур 37
|0 : 2
|13.08.2015
|Бразилия - Серия А
|Тур 18
|2 : 1
|24.11.2014
|Бразилия - Серия А
|Тур 36
|2 : 0
|24.08.2014
|Бразилия - Серия А
|Тур 17
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Коринтианс
|11
|6
|3
|2
|15-9
|21
|63,6
|2
|Палмейрас
|10
|5
|4
|1
|17-5
|19
|63,3
|3
|Интернасьонал
|11
|4
|6
|1
|14-10
|18
|54,5
|4
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|17-14
|17
|51,5
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|1
|4
|11-12
|16
|53,3
|6
|Коритиба
|10
|4
|3
|3
|14-12
|15
|50,0
|7
|Сан-Паулу
|10
|3
|6
|1
|16-12
|15
|50,0
|8
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|13-14
|14
|42,4
|9
|Америка Минейро
|10
|4
|2
|4
|11-12
|14
|46,7
|10
|Сантос
|11
|3
|5
|3
|14-10
|14
|42,4
|11
|Ред Булл Брагантино
|11
|3
|5
|3
|12-11
|14
|42,4
|12
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|12-12
|13
|43,3
|13
|Гояс
|10
|3
|4
|3
|11-13
|13
|43,3
|14
|Атлетико Гояниенсе
|11
|3
|4
|4
|10-13
|13
|39,4
|15
|Фламенго
|11
|3
|3
|5
|11-13
|12
|36,4
|16
|Ботафого
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|40,0
| 17
Зона вылета
|Куяба
|11
|3
|3
|5
|9-13
|12
|36,4
| 18
Зона вылета
|Аваи
|10
|3
|2
|5
|11-15
|11
|36,7
| 19
Зона вылета
|Жувентуде
|11
|2
|4
|5
|10-19
|10
|30,3
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|10
|1
|3
|6
|7-13
|6
|20,0