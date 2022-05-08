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Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 13 Июня прямая трансляция

Стадион: Кастелан (Форталеза, Бразилия), вместимость: 60342
13 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 11-й тур
Форталеза
Атлетико Паранаэнсе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Форталеза - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 13 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Кастелан (Форталеза, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Форталеза
      Форталеза
      Атлетико Паранаэнсе
      Куритиба
      Главные тренеры
      АргентинаХуан Пабло Войвода
      БразилияЛуис Фелипе Сколари
      История личных встреч
      24.10.2021 Бразилия - Серия А Тур 28 Форталеза3 : 0Атлетико Паранаэнсе
      04.07.2021 Бразилия - Серия А Тур 9 Атлетико Паранаэнсе2 : 1Форталеза
      08.11.2020 Бразилия - Серия А Тур 20 Атлетико Паранаэнсе2 : 1Форталеза
      09.08.2020 Бразилия - Серия А Тур 1 Форталеза0 : 2Атлетико Паранаэнсе
      27.09.2019 Бразилия - Серия А Тур 21 Атлетико Паранаэнсе4 : 1Форталеза
      02.05.2019 Бразилия - Серия А Тур 2 Форталеза2 : 1Атлетико Паранаэнсе
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Коринтианс1163215-92163,6
      2 Палмейрас1054117-51963,3
      3 Интернасьонал1146114-101854,5
      4 Атлетико Минейро1145217-141751,5
      5 Атлетико Паранаэнсе1051411-121653,3
      6 Коритиба1043314-121550,0
      7 Сан-Паулу1036116-121550,0
      8 Флуминенсе1142513-141442,4
      9 Америка Минейро1042411-121446,7
      10 Сантос1135314-101442,4
      11 Ред Булл Брагантино1135312-111442,4
      12 Сеара1034312-121343,3
      13 Гояс1034311-131343,3
      14 Атлетико Гояниенсе1134410-131339,4
      15 Фламенго1133511-131236,4
      16 Ботафого1033412-151240,0
      17
      Зона вылета
      		Куяба113359-131236,4
      18
      Зона вылета
      		Аваи1032511-151136,7
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде1124510-191030,3
      20
      Зона вылета
      		Форталеза101367-13620,0

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