Молдавия - Андорра 14 Июня прямая трансляция
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
14 Июня 2022 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 1. 4-й тур
Главный судья: Петер Кьерсгор-Андерсен (Дания);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдавия - Андорра, которое состоится 14 Июня 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига D. Группа 1. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Молдавия
Андорра
Главные тренеры
|Сергей Викторович Клещенко
|Кольдо Альварес
История личных встреч
|06.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. Тур 2
|0 : 0
|11.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа H. Тур 7
|1 : 0
|08.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа H. Тур 3
|1 : 0
|28.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|0 : 1
|05.03.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2014
|0 : 3
|14.08.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2013
|1 : 1
|09.02.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2011
|2 : 1
Турнирная таблица
Лига A. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Дания
|3
|6
|2
|Австрия
|3
|4
|3
|Хорватия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Франция
|3
|2
Лига A. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Испания
|4
|8
|2
|Португалия
|4
|7
|3
|Чехия
|4
|4
| 4
Зона вылета
|Швейцария
|4
|3
Лига A. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Италия
|3
|5
|2
|Венгрия
|3
|4
|3
|Германия
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Англия
|3
|2
Лига A. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/2 финала
|Нидерланды
|3
|7
|2
|Бельгия
|3
|4
|3
|Польша
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|3
|1
Лига B. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Украина
|2
|6
|2
|Ирландия
|3
|3
|3
|Шотландия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Армения
|3
|3
Лига B. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Израиль
|2
|4
|2
|Исландия
|2
|2
|3
|Албания
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Россия
|0
|0
Лига B. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Босния и Герцеговина
|3
|5
|2
|Финляндия
|3
|4
|3
|Черногория
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Румыния
|3
|3
Лига B. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Норвегия
|4
|10
|2
|Сербия
|4
|7
|3
|Швеция
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Словения
|4
|2
Лига C. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Турция
|3
|9
|2
|Люксембург
|3
|6
|3
|Фарерские острова
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Литва
|3
|0
Лига C. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Греция
|4
|12
|2
|Косово
|4
|6
|3
|Кипр
|4
|2
| 4
Зона вылета
|Северная Ирландия
|4
|2
Лига C. Группа 3
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Казахстан
|4
|10
|2
|Словакия
|4
|6
|3
|Беларусь
|3
|2
| 4
Зона вылета
|Азербайджан
|3
|1
Лига C. Группа 4
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Грузия
|4
|10
|2
|Северная Македония
|4
|7
|3
|Болгария
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Гибралтар
|4
|1
Лига D. Группа 1
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Латвия
|3
|9
|2
|Молдавия
|3
|4
|3
|Андорра
|3
|4
|4
|Лихтенштейн
|3
|0
Лига D. Группа 2
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Эстония
|2
|6
|2
|Мальта
|3
|6
|3
|Сан-Марино
|3
|0