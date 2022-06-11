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Коста-Рика - Новая Зеландия 14 Июня прямая трансляция

Стадион: Ахмед бин Али (Аль-Райан, Катар), вместимость: 40740
14 Июня 2022 года в 21:00 (+03:00). ЧМ-2022 - Межконтинентальный плей-офф, Межконтинентальный плей-офф
Коста-Рика
Новая Зеландия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Коста-Рика - Новая Зеландия, которое состоится 14 Июня 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Межконтинентальный плей-офф, Межконтинентальный плей-офф, оно проводится на стадионе: Ахмед бин Али (Аль-Райан, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Коста-Рика
      Новая Зеландия
      Главные тренеры
      Колумбия Луис Фернандо Суарес
      Новая Зеландия Дэнни Хэй

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