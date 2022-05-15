Ботафого - Аваи 14 Июня прямая трансляция
Стадион: Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 46931
14 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 11-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ботафого - Аваи, которое состоится 14 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Аваи
Флорианополис
Главные тренеры
|Луиш Мануэль Рибейру Каштру
|Эдуардо Баррока
История личных встреч
|12.11.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 32
|2 : 0
|04.08.2019
|Бразилия - Серия А
|Тур 13
|0 : 2
|19.10.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 29
|1 : 1
|27.06.2017
|Бразилия - Серия А
|Тур 10
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Палмейрас
|11
|6
|4
|1
|19-5
|22
|66,7
|2
|Коринтианс
|11
|6
|3
|2
|15-9
|21
|63,6
|3
|Сан-Паулу
|11
|4
|6
|1
|17-12
|18
|54,5
|4
|Интернасьонал
|11
|4
|6
|1
|14-10
|18
|54,5
|5
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|5
|2
|4
|11-12
|17
|51,5
|6
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|17-14
|17
|51,5
|7
|Коритиба
|11
|4
|3
|4
|14-14
|15
|45,5
|8
|Флуминенсе
|11
|4
|2
|5
|13-14
|14
|42,4
|9
|Америка Минейро
|11
|4
|2
|5
|11-13
|14
|42,4
|10
|Сантос
|11
|3
|5
|3
|14-10
|14
|42,4
|11
|Ред Булл Брагантино
|11
|3
|5
|3
|12-11
|14
|42,4
|12
|Сеара
|11
|3
|5
|3
|13-13
|14
|42,4
|13
|Гояс
|11
|3
|5
|3
|12-14
|14
|42,4
|14
|Атлетико Гояниенсе
|11
|3
|4
|4
|10-13
|13
|39,4
|15
|Фламенго
|11
|3
|3
|5
|11-13
|12
|36,4
|16
|Ботафого
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|40,0
| 17
Зона вылета
|Куяба
|11
|3
|3
|5
|9-13
|12
|36,4
| 18
Зона вылета
|Аваи
|10
|3
|2
|5
|11-15
|11
|36,7
| 19
Зона вылета
|Жувентуде
|11
|2
|4
|5
|10-19
|10
|30,3
| 20
Зона вылета
|Форталеза
|11
|1
|4
|6
|7-13
|7
|21,2