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Ботафого - Аваи 14 Июня прямая трансляция

Стадион: Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян (Рио-де-Жанейро, Бразилия), вместимость: 46931
14 Июня 2022 года в 01:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 11-й тур
Ботафого
Аваи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ботафого - Аваи, которое состоится 14 Июня 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Нилтон Сантос - Энженьян (Рио-де-Жанейро, Бразилия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ботафого
      Рио-де-Жанейро
      Аваи
      Флорианополис
      Главные тренеры
      ПортугалияЛуиш Мануэль Рибейру Каштру
      БразилияЭдуардо Баррока
      История личных встреч
      12.11.2019 Бразилия - Серия А Тур 32 Ботафого2 : 0Аваи
      04.08.2019 Бразилия - Серия А Тур 13 Аваи0 : 2Ботафого
      19.10.2017 Бразилия - Серия А Тур 29 Аваи1 : 1Ботафого
      27.06.2017 Бразилия - Серия А Тур 10 Ботафого0 : 2Аваи
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Палмейрас1164119-52266,7
      2 Коринтианс1163215-92163,6
      3 Сан-Паулу1146117-121854,5
      4 Интернасьонал1146114-101854,5
      5 Атлетико Паранаэнсе1152411-121751,5
      6 Атлетико Минейро1145217-141751,5
      7 Коритиба1143414-141545,5
      8 Флуминенсе1142513-141442,4
      9 Америка Минейро1142511-131442,4
      10 Сантос1135314-101442,4
      11 Ред Булл Брагантино1135312-111442,4
      12 Сеара1135313-131442,4
      13 Гояс1135312-141442,4
      14 Атлетико Гояниенсе1134410-131339,4
      15 Фламенго1133511-131236,4
      16 Ботафого1033412-151240,0
      17
      Зона вылета
      		Куяба113359-131236,4
      18
      Зона вылета
      		Аваи1032511-151136,7
      19
      Зона вылета
      		Жувентуде1124510-191030,3
      20
      Зона вылета
      		Форталеза111467-13721,2

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