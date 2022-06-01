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Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 15 Июня прямая трансляция

Стадион: СентуриЛинк Филд - Квест Филд (Сиэтл, США), вместимость: 67000
15 Июня 2022 года в 05:30 (+03:00). MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола
Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс, которое состоится 15 Июня 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: MLS - Высшая лига футбола, Высшая лига футбола, оно проводится на стадионе: СентуриЛинк Филд - Квест Филд (Сиэтл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сиэтл Саундерс
      Сиэтл
      Ванкувер Уайткэпс
      Ванкувер
      Главные тренеры
      СШАБриан Шметцер
      ИталияВанни Сартини
      История личных встреч
      08.11.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс1 : 1Сиэтл Саундерс
      10.10.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс4 : 1Ванкувер Уайткэпс
      27.06.2021 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс2 : 2Ванкувер Уайткэпс
      28.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс0 : 2Сиэтл Саундерс
      04.10.2020 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс3 : 1Ванкувер Уайткэпс
      20.07.2020 MLS - Высшая лига футбола Группа B Сиэтл Саундерс3 : 0Ванкувер Уайткэпс
      30.06.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс1 : 0Ванкувер Уайткэпс
      31.03.2019 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс0 : 0Сиэтл Саундерс
      16.09.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Ванкувер Уайткэпс1 : 2Сиэтл Саундерс
      21.07.2018 MLS - Высшая лига футбола Высшая лига футбола Сиэтл Саундерс2 : 0Ванкувер Уайткэпс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1 Лос-Анджелес14 29
      2 Нью-Йорк Сити13 26
      3 Даллас14 25
      4 Реал Солт-Лейк15 25
      5 Филадельфия Юнион14 25
      6 Остин14 24
      7 Клёб де Фут Монреаль14 23
      8 Лос-Анджелес Гэлакси14 23
      9 Нью-Йорк Ред Буллз15 23
      10 Нэшвилл15 23
      11 Орландо Сити14 21
      12 Шарлотт15 19
      13 Цинциннати14 19
      14 Нью-Инглэнд Революшн14 19
      15 Хьюстон Динамо14 18
      16 Миннесота Юнайтед14 18
      17 Колорадо Рэпидз14 18
      18 Интер Майами14 18
      19 Ванкувер Уайткэпс14 17
      20 Сиэтл Саундерс12 16
      21 Коламбус Крю13 16
      22 Атланта Юнайтед13 16
      23 Торонто14 15
      24 Портленд Тимберс15 15
      25 Сан-Хосе Эртквейкс15 15
      26 Ди-Си Юнайтед13 14
      27 Спортинг Канзас-Сити16 13
      28 Чикаго Файр14 11

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